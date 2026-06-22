ВСУ отразили более 40 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжаются артиллерийские обстрелы пограничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Кореньок, Нескучное, Рыжевка, Бунякино, Рогизно, Уланово, Бачевск, Степановка, Малушино; на Черниговщине — Сеньковка, Клюсы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение с противником, враг совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в направлении Вильчи и в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении сегодня враг однажды атаковал позиции сил обороны в направлении Глушковки.

В Лиманском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Боровой, Дробышевого и Озерного. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.