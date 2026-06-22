ВСУ отразили более 40 штурмов армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили более 40 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток агрессор 44 раза атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • Более 40 штурмов армии РФ были успешно отражены ВСУ за сутки.
  • Продолжаются артиллерийские обстрелы и боестолкновения на различных направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 22 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжаются артиллерийские обстрелы пограничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Кореньок, Нескучное, Рыжевка, Бунякино, Рогизно, Уланово, Бачевск, Степановка, Малушино; на Черниговщине — Сеньковка, Клюсы.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение с противником, враг совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в направлении Вильчи и в районе населенного пункта Старица.

  • На Купянском направлении сегодня враг однажды атаковал позиции сил обороны в направлении Глушковки.

  • В Лиманском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Боровой, Дробышевого и Озерного. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

  • На Константиновском направлении наши защитники отражали девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток кафиры восемь раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Муравка. Одна атака продолжается.

  • На Александровском направлении враг однажды пытался продвинуться в направлении Январского.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали девять вражеских атак в районе Доброполья и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижовки, Цветочного, Староукраинки. Одно боестолкновение продолжается.

  • В Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в районе Степного.

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