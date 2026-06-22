ВСУ отразили более 40 штурмов армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 44 раза атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- Более 40 штурмов армии РФ были успешно отражены ВСУ за сутки.
- Продолжаются артиллерийские обстрелы и боестолкновения на различных направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 22 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Продолжаются артиллерийские обстрелы пограничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Кореньок, Нескучное, Рыжевка, Бунякино, Рогизно, Уланово, Бачевск, Степановка, Малушино; на Черниговщине — Сеньковка, Клюсы.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение с противником, враг совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в направлении Вильчи и в районе населенного пункта Старица.
На Купянском направлении сегодня враг однажды атаковал позиции сил обороны в направлении Глушковки.
В Лиманском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Боровой, Дробышевого и Озерного. Два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.
На Константиновском направлении наши защитники отражали девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.
На Покровском направлении с начала суток кафиры восемь раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Муравка. Одна атака продолжается.
На Александровском направлении враг однажды пытался продвинуться в направлении Январского.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали девять вражеских атак в районе Доброполья и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижовки, Цветочного, Староукраинки. Одно боестолкновение продолжается.
В Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в районе Степного.
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