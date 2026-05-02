ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 02.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 62 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах Лиману, Стариці, Ізбицького, Охрімівки. Одна з цих спроб триває.

На Лиманському напрямку противник три рази проводив штурмові дії в бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку ворог один раз проводив штурмові дії в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували в бік Малинівки та Бондарного.