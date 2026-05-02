ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 51.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 51 атаку агресора на різних напрямках фронту.
- На кількох напрямках відзначено спроби штурмів і вдень, і вночі.
- Ворог намагався покращити своє положення у різних районах, але українські війська відстояли позиції.
Актуальна ситуація на фронті 2 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 02.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 62 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дію противника.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах Лиману, Стариці, Ізбицького, Охрімівки. Одна з цих спроб триває.
На Лиманському напрямку противник три рази проводив штурмові дії в бік Дробишевого.
На Слов’янському напрямку ворог один раз проводив штурмові дії в бік Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували в бік Малинівки та Бондарного.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка. Одна з цих спроб просуватися - іще триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка. Одна з цих атак іще триває.
На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Олександроград та Злагода.
На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Залізничного, Святопетрівки, Староукраїнки, Чарівного.
На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у бік Степногірська та завдав авіаударів в районах населених пунктів Омельник, Оріхів, Юрківка, Таврійське, Комишуваха.
На Придніпровському напрямку противник проводив дві штурмові дії в районі Антонівки.
