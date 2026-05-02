ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби кількість атак агресора становить 51.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили 51 атаку агресора на різних напрямках фронту.
  • На кількох напрямках відзначено спроби штурмів і вдень, і вночі.
  • Ворог намагався покращити своє положення у різних районах, але українські війська відстояли позиції.

Актуальна ситуація на фронті 2 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 02.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 62 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах Лиману, Стариці, Ізбицького, Охрімівки. Одна з цих спроб триває.

  • На Лиманському напрямку противник три рази проводив штурмові дії в бік Дробишевого.

  • На Слов’янському напрямку ворог один раз проводив штурмові дії в бік Рай-Олександрівки.

  • На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували в бік Малинівки та Бондарного.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка. Одна з цих спроб просуватися - іще триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка. Одна з цих атак іще триває.

  • На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Олександроград та Злагода.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Залізничного, Святопетрівки, Староукраїнки, Чарівного.

  • На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у бік Степногірська та завдав авіаударів в районах населених пунктів Омельник, Оріхів, Юрківка, Таврійське, Комишуваха.

  • На Придніпровському напрямку противник проводив дві штурмові дії в районі Антонівки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ зачистили опорний пункт окупантів у Куп'янську за допомогою роботів — відео
НРК
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили тактичну групу ОТРК “Іскандер” і низку військових об'єктів РФ
Генштаб ЗСУ
Іскандер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?