ЗСУ уразили тактичну групу ОТРК “Іскандер” і низку військових об'єктів РФ
Силами оборони України уражено тактичну групу ОТРК “Искандер”, РЛС “Подльот” і "МИС-М1", склади боєприпасів та пункти управління БпЛА противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Головні тези:

  • ЗСУ вдарили по тактичній групі оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” та іншим військовим об'єктам РФ.
  • Українські війська уражали різні об'єкти ворога, включаючи пункти управління та склади боєприпасів.

Нова масштабна “бавовна” від ЗСУ: що відомо

У ніч на 2 травня у рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога.

  • Зокрема уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” (Дружне, ТОТ АР Крим).

  • Також уражено засоби радіолокації противника на території тимчасово окупованого Криму, а саме: берегову радіолокаційну станцію “МИС-М1” (Маяк) та радіолокаційну станцію “Подльот” (Євпаторія).

  • Окрім того, уражено три пункти управління БпЛА противника (Георгіївка, ТОТ Донецької обл.) та склад БпЛА (Новопетриківка, ТОТ Донецька обл.).

  • Українські воїни також уразили ремонтний підрозділ противника у районі Кадіївки (ТОТ Луганської обл.) і склад боєприпасів у районі Іванівки (ТОТ Херсонської обл.). Масштаби завданих збитків уточнюються.

За результатами попередніх уражень підтверджено знищення складу боєприпасів 29.04.2026 на аеродромі “Кача” (ТОТ АР Крим).

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по важливих об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.

Більше по темі

Генштаб підтвердив знищення 24 нафтових резервуарів НПЗ у російському Туапсе
Генштаб оголосив про ураження 4 районів зосередження армії РФ
Генштаб підтвердив ураження систем ППО, нафтобази та низки військових об'єктів РФ
