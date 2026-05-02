ЗСУ уразили тактичну групу ОТРК “Іскандер” і низку військових об'єктів РФ

Силами оборони України уражено тактичну групу ОТРК “Искандер”, РЛС “Подльот” і "МИС-М1", склади боєприпасів та пункти управління БпЛА противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Головні тези:
- ЗСУ вдарили по тактичній групі оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” та іншим військовим об'єктам РФ.
- Українські війська уражали різні об'єкти ворога, включаючи пункти управління та склади боєприпасів.
Нова масштабна “бавовна” від ЗСУ: що відомо
У ніч на 2 травня у рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога.
Зокрема уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” (Дружне, ТОТ АР Крим).
Також уражено засоби радіолокації противника на території тимчасово окупованого Криму, а саме: берегову радіолокаційну станцію “МИС-М1” (Маяк) та радіолокаційну станцію “Подльот” (Євпаторія).
Окрім того, уражено три пункти управління БпЛА противника (Георгіївка, ТОТ Донецької обл.) та склад БпЛА (Новопетриківка, ТОТ Донецька обл.).
Українські воїни також уразили ремонтний підрозділ противника у районі Кадіївки (ТОТ Луганської обл.) і склад боєприпасів у районі Іванівки (ТОТ Херсонської обл.). Масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по важливих об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.
