Генштаб підтвердив ураження систем ППО, нафтобази та низки військових об'єктів РФ
Генштаб підтвердив ураження систем ППО, нафтобази та низки військових об'єктів РФ

Сили оборони України вчора та в ніч на 29 квітня уразили низку об’єктів російської армії, зокрема, у Курській області та на тимчасово захоплених ворогом територіях.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно уразили ряд об'єктів російської армії.
  • Серед уражених цілей були радіолокаційні станції, точки управління ППО та нафтобази.
  • Атаки були здійснені в різних районах, включаючи Курську область та тимчасово окуповані території.

Нова “бавовна” від ЗСУ: що відомо

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Уражені ворожі цілі:

  • радіолокаційна станція "МР-10", пункт управління протиповітряної оборони й наземний радіолокаційний запитувач "Пароль-4" (1Л22) на аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Криму;

  • зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Тихонівки Запорізької області.

  • склад боєприпасів у районі тимчасово окупованого Первомайського (АР Крим);

  • нафтобаза "ТЕС" у тимчасово окупованому Сімферополі (АР Крим);

  • пункти управління безпілотниками в районах Гуляйполя, Залізничного й Тихонівки Запорізької області, Бондаревського, Комара та села Запоріжжя Донецької області, а також Тьоткіно Курської області РФ.

  • майстерні підрозділів БПЛА в районах селища Бондаревське Донецької області та Бурчака Запорізької області.

  • командно-спостережний пункт у районі Покровська Донецької області.

За інформацією соцмереж, у тимчасово окупованому Криму під час атаки в ніч з 28 на 29 квітня були прильоти по аеродромах "Бельбек" та "Кіровське".

