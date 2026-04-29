Генштаб підтвердив ураження систем ППО, нафтобази та низки військових об'єктів РФ

Сили оборони України вчора та в ніч на 29 квітня уразили низку об’єктів російської армії, зокрема, у Курській області та на тимчасово захоплених ворогом територіях.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно уразили ряд об'єктів російської армії.
- Серед уражених цілей були радіолокаційні станції, точки управління ППО та нафтобази.
- Атаки були здійснені в різних районах, включаючи Курську область та тимчасово окуповані території.
Нова “бавовна” від ЗСУ: що відомо
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Уражені ворожі цілі:
радіолокаційна станція "МР-10", пункт управління протиповітряної оборони й наземний радіолокаційний запитувач "Пароль-4" (1Л22) на аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Криму;
зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Тихонівки Запорізької області.
склад боєприпасів у районі тимчасово окупованого Первомайського (АР Крим);
нафтобаза "ТЕС" у тимчасово окупованому Сімферополі (АР Крим);
пункти управління безпілотниками в районах Гуляйполя, Залізничного й Тихонівки Запорізької області, Бондаревського, Комара та села Запоріжжя Донецької області, а також Тьоткіно Курської області РФ.
майстерні підрозділів БПЛА в районах селища Бондаревське Донецької області та Бурчака Запорізької області.
командно-спостережний пункт у районі Покровська Донецької області.
За інформацією соцмереж, у тимчасово окупованому Криму під час атаки в ніч з 28 на 29 квітня були прильоти по аеродромах "Бельбек" та "Кіровське".
