Генштаб подтвердил поражение систем ПВО, нефтебазы и ряда военных объектов РФ
Генштаб подтвердил поражение систем ПВО, нефтебазы и ряда военных объектов РФ

Силы обороны Украины вчера и ночью на 29 апреля поразили ряд объектов российской армии, в частности, в Курской области и на временно захваченных врагом территориях.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины атаковали ряд объектов российской армии, включая радиолокационные станции и нефтебазы.
  • Атаки произведены в различных районах, включая Курскую область и временно оккупированные территории.

Новая "бавовна" от ВСУ: что известно

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Поражены враждебные цели:

  • радиолокационная станция "МР-10", пункт управления противовоздушной обороны и наземный радиолокационный запросник "Пароль-4" (1Л22) на аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму;

  • зенитный ракетный комплекс "Тор" в Тихоновке Запорожской области.

  • состав боеприпасов в районе временно оккупированного Первомайского (АР Крым);

  • нефтебаза "ТЭС" во временно оккупированном Симферополе (АР Крым);

  • пункты управления беспилотниками в районах Гуляйполя, Железнодорожного и Тихоновки Запорожской области, Бондаревского, Комара и села Запорожья Донецкой области, а также Теткино Курской области РФ.

  • мастерские подразделений БПЛА в районах поселка Бондаревское Донецкой области и Бурчака Запорожской области.

  • командно-наблюдательный пункт в районе Покровска Донецкой области.

По информации соцсетей, во временно оккупированном Крыму во время атаки в ночь с 28 на 29 апреля были прилеты по аэродромам "Бельбек" и "Кировское".

