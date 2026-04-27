ВСУ поразили склад БК, РСЗО "Торнадо-С" и пункты управления армии РФ — Генштаб

Силы обороны Украины поразили состав боеприпасов, РСЗО "Торнадо-С" и пункты управления врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели успешные удары по складам боеприпасов, РСЗО “Торнадо-С” и пунктам управления врага.
- Проведенные операции нанесли серьезные удары по объектам врага на территории временной оккупации.
Новая масштабная "бавовна": что известно
В течение вчерашнего дня и в ночь на 27 апреля 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд поражений по объектам российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины.
В Мелитополе (ТОТ Запорожской области) поражена реактивная система залпового огня "Торнадо-С". Степень повреждений уточняется.
Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Малиновки Донецкой области и Гуляйполя в Запорожье.
В районе населенного пункта Николаевка Запорожской области поражено ремонтное подразделение окупантов. Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины продолжат принимать меры по снижению боевого потенциала российских оккупационных войск.
