Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Туапсинский" и ряда военных объектов РФ

Силы обороны Украины поразили НПЗ в Туапсе, два больших десантных корабля, нефтебазу и склад боеприпасов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно поразили НПЗ "Туапсинский" и ряд военных объектов РФ, лишив российского агрессора возможностей по обеспечению военных подразделений топливом.
- Украинские подразделения нанесли поражения нефтеперерабатывающему заводу, нефтебазе, десантным кораблям и складам боеприпасов противника, уменьшив его наступательный потенциал.
Масштабная "бавовна" на ТОТ и в России: детали
В ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора.
В частности, повторно поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае. Зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.
Кроме того, поражена нефтебаза "Гвардейская" во временно оккупированном украинском Крыму.
Поражение указанных объектов снижает возможности обеспечения горючим военных подразделений российского агрессора.
Также подтверждено поражение этой ночью целей в Севастополе (ТОП АР Крым) — большого десантного корабля проекта 1171 и большого десантного корабля проекта 775. Степень повреждений уточняется.
Кроме того, поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Урзуф (ТОТ Донецкой области) и Локня (Белгородская область рф).
Также поражен состав БпЛА в районе Новой Каракубы и командно-наблюдательный пункт врага вблизи Благодатного Донецкой области.
Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения наступательного потенциала российских окупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-