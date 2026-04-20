Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Туапсинский" и ряда военных объектов РФ

В ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора.

В частности, повторно поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае. Зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.

Кроме того, поражена нефтебаза "Гвардейская" во временно оккупированном украинском Крыму.

Поражение указанных объектов снижает возможности обеспечения горючим военных подразделений российского агрессора.

Также подтверждено поражение этой ночью целей в Севастополе (ТОП АР Крым) — большого десантного корабля проекта 1171 и большого десантного корабля проекта 775. Степень повреждений уточняется.

Кроме того, поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Урзуф (ТОТ Донецкой области) и Локня (Белгородская область рф).