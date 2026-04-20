Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Туапсинський" та низки військових об'єктів РФ

Сили оборони України уразили НПЗ у Туапсе, два великих десантних кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- Силами оборони України уражено НПЗ Туапсинський в Краснодарському краї і низку військових об'єктів РФ.
- Ураження нафтопереробного заводу та інших об'єктів позбавляють російського агресора можливостей для забезпечення військових підрозділів паливом.
Масштабна “бавовна” на ТОТ і в Росії: деталі
У ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора.
Зокрема, повторно уражено нафтопереробний завод “Туапсинский” у Краснодарському краї. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.
Окрім того, уражено нафтобазу “Гвардійська” у тимчасово окупованому українському Криму.
Ураження зазначених об'єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російського агресора.
Також підтверджено ураження цієї ночі цілей у Севастополі (ТОТ АР Крим) — великого десантного корабля проєкту 1171 та великого десантного корабля проєкту 775. Ступінь пошкоджень уточнюється.
Окрім цього уражено склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Урзуф (ТОТ Донецької області) та Локня (Білгородська область рф).
Також уражено склад БпЛА у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт ворога поблизу Благодатного на Донеччині.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України.
Більше по темі
