Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Туапсинський" та низки військових об'єктів РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
Туапсе
Read in English

Сили оборони України уразили НПЗ у Туапсе, два великих десантних кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Силами оборони України уражено НПЗ Туапсинський в Краснодарському краї і низку військових об'єктів РФ.
  • Ураження нафтопереробного заводу та інших об'єктів позбавляють російського агресора можливостей для забезпечення військових підрозділів паливом.

Масштабна “бавовна” на ТОТ і в Росії: деталі

У ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора.

  • Зокрема, повторно уражено нафтопереробний завод “Туапсинский” у Краснодарському краї. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

  • Окрім того, уражено нафтобазу “Гвардійська” у тимчасово окупованому українському Криму.

  • Ураження зазначених об'єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російського агресора.

  • Також підтверджено ураження цієї ночі цілей у Севастополі (ТОТ АР Крим) — великого десантного корабля проєкту 1171 та великого десантного корабля проєкту 775. Ступінь пошкоджень уточнюється.

  • Окрім цього уражено склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Урзуф (ТОТ Донецької області) та Локня (Білгородська область рф).

  • Також уражено склад БпЛА у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт ворога поблизу Благодатного на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?