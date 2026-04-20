Дрони знову атакували порт і НПЗ російського Туапсе — відео

Краснодарський край у РФ знову опинився під ударом невідомих безпілотників - місцеві скаржаться на обстріл порту в Туапсе, також повідомляють про атаку на НПЗ.

Нова “бавовна” у Туапсе: що відомо

Місцеві публікують фото і відео прильоту дронів у Туапсе на зазначені об'єкти, на яких чути шум дронів і роботу ППО, а також вибухи від зіткнення з ціллю.

Потім на кадрах видно, як після атаки розгорається пожежа, а над об'єктом помітні густі стовпи диму.

Про серію хлопків в небі Краснодарського краю повідомляють наші підписники. Вибухи гримлять над Туапсе, Геленджиком і Анапою. Місцеві жителі повідомляють про кілька десятків вибухів після опівночі - найактивніше ППО працює в районі Туапсе. Наразі інформації про постраждалих і руйнування немає.

У мережі з'явилось ще одне відео пожежі в Туапсе, де під удар потрапив порт та НПЗ. На кадрах видно багато осередків полум'я, яке загасити буде не так легко.

Слід зазначити, що губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв вже підтвердив атаку на Туапсе в ніч на 20 квітня.

Туапсе сьогодні вночі зазнав ще однієї з масованої атаки безпілотників... У морському порту сталося загоряння.

Зазначимо, лише кілька днів тому було зафіксовано влучання по порту і нафтобазі в Туапсе, де загорілися резервуари з нафтою. Тоді горіли щонайменше два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.