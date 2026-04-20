Дроны снова атаковали порт и НПЗ российского Туапсе — видео

Краснодарский край в РФ снова оказался под ударом неизвестных беспилотников – местные жалуются на обстрел порта в Туапсе, также сообщают об атаке на НПЗ.
Главные тезисы
- Дроны снова напали на порт и НПЗ в Туапсе, вызвав пожары и взрывы.
- Местные жители зафиксировали атаки и делятся видео и фотоинформацией.
Новая "бавовна" в Туапсе: что известно
Местные публикуют фото и видео прилета дронов в Туапсе на указанные объекты, на которых слышен шум дронов и работа ПВО, а также взрывы от столкновения с целью.
Затем на кадрах видно, как после атаки разгорается пожар, а над объектом видны густые столбы дыма.
В сети появилось еще одно видео пожара в Туапсе, где под удар попали порт и НПЗ. На кадрах видно много очагов пламени, которое потушить будет не так-то легко.
Следует отметить, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже подтвердил атаку на Туапсе в ночь на 20 апреля.
Туапсе сегодня ночью подвергся еще одной из массированной атаки беспилотников... В морском порту произошло возгорание.
Отметим, всего несколько дней назад было зафиксировано попадание по порту и нефтебазе в Туапсе, где загорелись резервуары с нефтью. Тогда горели по меньшей мере два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.
