Дроны снова атаковали порт и НПЗ российского Туапсе — видео

Краснодарский край в РФ снова оказался под ударом неизвестных беспилотников – местные жалуются на обстрел порта в Туапсе, также сообщают об атаке на НПЗ.

Новая "бавовна" в Туапсе: что известно

Местные публикуют фото и видео прилета дронов в Туапсе на указанные объекты, на которых слышен шум дронов и работа ПВО, а также взрывы от столкновения с целью.

Затем на кадрах видно, как после атаки разгорается пожар, а над объектом видны густые столбы дыма.

О серии хлопков в небе Краснодарского края сообщают наши подписчики. Взрывы гремят над Туапсе, Геленджиком и Анапой. Местные жители сообщают о нескольких десятках взрывов после полуночи — самое активное ПВО работает в районе Туапсе. Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

В сети появилось еще одно видео пожара в Туапсе, где под удар попали порт и НПЗ. На кадрах видно много очагов пламени, которое потушить будет не так-то легко.

Следует отметить, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже подтвердил атаку на Туапсе в ночь на 20 апреля.

Туапсе сегодня ночью подвергся еще одной из массированной атаки беспилотников... В морском порту произошло возгорание.

Отметим, всего несколько дней назад было зафиксировано попадание по порту и нефтебазе в Туапсе, где загорелись резервуары с нефтью. Тогда горели по меньшей мере два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.