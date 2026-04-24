Генштаб раскрыл последствия поражений "Атлант Аэро" и сторожевого корабля РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, удалось успешно подтвердить результаты поражений "Атлант Аэро" и еще одного сторожевого корабля российских захватчиков. Что важно понимать, речь идет об атаке, которая произошла 19 апреля 2026 года.

Уточнены результаты удара 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" (Таганрог, Ростовская обл., РФ) — подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия, — сказано в официальном заявлении Генштаба ВСУ.

Что важно понимать, "Атлант Аэро" осуществляет полноценный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведочных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион".

Благодаря мощной атаке на это вражеское предприятие Силы обороны смогли значительно сократить возможности противника в ударах по гражданским объектам на территории Украины.

Более того, указано, что в результате удара по патрульному сторожевому кораблю пограничной службы ФСБ РФ проекту 22460 (Севастополь, ВОТ АР Крым) подтверждено повреждение боевой рубки. Этот дипстрайк был осуществлен 22 апреля 2026 года.