Генштаб розкрив наслідки уражень "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, вдалося успішно підтвердити результати уражень "Атлант Аеро" та ще одного сторожового корабля російських загарбників. Що важливо розуміти, йдеться про атаку, яка відбулася 19 квітня 2026 року.

Відомі результати нещодавніх атак Сил оборони України

Уточнено результати удару 19 квітня 2026 року українськими крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро" (Таганрог, Ростовська обл., рф) — підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства, — йдеться в офіційній заяві Генштабу ЗСУ.

Що важливо розуміти, "Атлант Аеро" відповідальне за реалізацію повногоцінного циклу проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

Завдяки потужній атаці на це вороже підприємство Сили оборони змогли значно скоротити спроможності противника щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.

Ба більше, вказано, що внаслідок удару по патрульному сторожовому кораблю прикордонної служби ФСБ РФ проєкту 22460 (Севастополь, ТОТ АР Крим) підтверджено пошкодження бойової рубки. Цей діпстрайк був здійснений 22 квітня 2026 року.