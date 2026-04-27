ЗСУ уразили склад БК, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління армії РФ — Генштаб

Сили оборони України уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління ворога. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- Сили оборони України ударили по об'єктах та пунктах управління ворога на тимчасово окупованих територіях.
- Удари були нанесені по складам боєприпасів, реактивній системі “Торнадо-С” та командно-спостережним пунктам противника.
Нова масштабна “бавовна”: що відомо
Упродовж вчорашнього дня та в ніч на 27 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по об’єктах російського агресора на тимчасово окупованих територіях України.
У Мелітополі (ТОТ Запорізької області) уражено реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Ступінь пошкоджень уточнюється.
Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі.
У районі населеного пункту Миколаївка Запорізької області уражено ремонтний підрозділ окупантів. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ.
