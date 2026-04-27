Генштаб подтвердил уничтожение 24 нефтяных резервуаров НПЗ в российском Туапсе
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины Силы обороны Украины уточнили результаты поражений российских нефтеперерабатывающих заводов в Туапсе и Ярославле.

  • Силы обороны Украины повредили нефтеперерабатывающие заводы в Туапсе и Ярославле, уничтожив 24 нефтяных резервуаров.
  • Генштаб подтвердил повреждение установки вакуумной перегонки нефти на НПЗ в Туапсе и Ярославле.

"Хлопок" в Туапсе и Ярославле: что известно

О деталях Генштаб сообщил в Фейсбуке.

Так, в результате поражения 26 апреля нефтеперерабатывающего завода в российском городе Ярославль подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.

Кроме того, подтверждено уничтожение 24 и повреждение четырех резервуаров в результате поражения 20 апреля в районе нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.

Силы обороны Украины 25 и в ночь на 26 апреля поразили нефтеперерабатывающий завод в российском городе Ярославль и объекты противовоздушной обороны россиян на временно захваченных россиянами территориях Украины.

В ночь на 20 апреля в городе Туапсе Краснодарского края РФ возник масштабный пожар в резервуарном парке НПЗ в результате ночной атаки беспилотников.

Туапсинский НПЗ 16 апреля уже находился под атакой дронов 16 апреля, его поражение было подтверждено Генштабом ВСУ.

