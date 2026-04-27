Генштаб підтвердив знищення 24 нафтових резервуарів НПЗ у російському Туапсе

У Генеральному штабі Збройних сил України Сили оборони України уточнили результати уражень російських нафтопереробних заводів у Туапсе і Ярославлі.
Головні тези:
- У Генеральному штабі Збройних Сил України підтверджено знищення 24 нафтових резервуарів та пошкодження установки вакуумної перегонки нафти на НПЗ у Туапсе.
- Нафтопереробний завод у Ярославлі також постраждав через ураження, що стались внаслідок атак із боку сил оборони України.
“Бавовна” у Туапсе і Ярославлі: що відомо
Про деталі Генштаб повідомив у Фейсбуці.
Так, в результаті ураження 26 квітня нафтопереробного заводу уросійському місті Ярославль підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.
Окрім того, підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20 квітня у районі нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.
Сили оборони України впродовж 25 та в ніч на 26 квітня уразили нафтопереробний завод у російському місті Ярославль та об’єкти протиповітряної оборони росіян на тимчасово захоплених росіянами територіях України.
Туапсинський НПЗ 16 квітня вже перебував під атакою дронів 16 квітня, його ураження було підтверджене Генштабом ЗСУ.
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-