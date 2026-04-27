Генштаб підтвердив знищення 24 нафтових резервуарів НПЗ у російському Туапсе

У Генеральному штабі Збройних сил України Сили оборони України уточнили результати уражень російських нафтопереробних заводів у Туапсе і Ярославлі.

“Бавовна” у Туапсе і Ярославлі: що відомо

Про деталі Генштаб повідомив у Фейсбуці.

Так, в результаті ураження 26 квітня нафтопереробного заводу уросійському місті Ярославль підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Окрім того, підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20 квітня у районі нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.

Сили оборони України впродовж 25 та в ніч на 26 квітня уразили нафтопереробний завод у російському місті Ярославль та об’єкти протиповітряної оборони росіян на тимчасово захоплених росіянами територіях України.

У ніч проти 20 квітня у місті Туапсе Краснодарського краю РФ виникла масштабна пожежа в резервуарному парку НПЗ внаслідок нічної атаки безпілотників.

Туапсинський НПЗ 16 квітня вже перебував під атакою дронів 16 квітня, його ураження було підтверджене Генштабом ЗСУ.