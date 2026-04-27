Генштаб підтвердив знищення 24 нафтових резервуарів НПЗ у російському Туапсе
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
Туапсе
Read in English

У Генеральному штабі Збройних сил України Сили оборони України уточнили результати уражень російських нафтопереробних заводів у Туапсе і Ярославлі.

Головні тези:

  • У Генеральному штабі Збройних Сил України підтверджено знищення 24 нафтових резервуарів та пошкодження установки вакуумної перегонки нафти на НПЗ у Туапсе.
  • Нафтопереробний завод у Ярославлі також постраждав через ураження, що стались внаслідок атак із боку сил оборони України.

“Бавовна” у Туапсе і Ярославлі: що відомо

Про деталі Генштаб повідомив у Фейсбуці.

Так, в результаті ураження 26 квітня нафтопереробного заводу уросійському місті Ярославль підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Окрім того, підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20 квітня у районі нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.

Сили оборони України впродовж 25 та в ніч на 26 квітня уразили нафтопереробний завод у російському місті Ярославль та об’єкти протиповітряної оборони росіян на тимчасово захоплених росіянами територіях України.

У ніч проти 20 квітня у місті Туапсе Краснодарського краю РФ виникла масштабна пожежа в резервуарному парку НПЗ внаслідок нічної атаки безпілотників.

Туапсинський НПЗ 16 квітня вже перебував під атакою дронів 16 квітня, його ураження було підтверджене Генштабом ЗСУ.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?