ВСУ поразили тактическую группу ОТРК "Искандер" и ряд военных объектов РФ

Силами обороны Украины поражены тактическая группа ОТРК "Искандер", РЛС "Подлет" и "МИС-М1", склады боеприпасов и пункты управления БПЛА противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Украинские войска атаковали тактическую группу оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер и другие военные объекты РФ.
- Были поражены пункты управления, склады боеприпасов, РЛС и другие важные цели врага на различных территориях.
Новая масштабная "бавовна" от ВСУ: что известно
В ночь на 2 мая в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов врага.
В частности, поражено место расположения тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" (Дружное, ТОТ АР Крым).
Также поражены радиолокационные средства противника на территории временно оккупированного Крыма, а именно: береговую радиолокационную станцию "МИС-М1" (Маяк) и радиолокационную станцию "Подлет" (Евпатория).
Кроме того, поражены три пункта управления БпЛА противника (Георгиевка, ТОТ Донецкой обл.) и состав БпЛА (Новопетриковка, ТОТ Донецкая обл.).
Украинские воины также поразили ремонтное подразделение противника в районе Кадиевки (ТОТ Луганской обл.) и боеприпасов в районе Ивановки (ТОТ Херсонской обл.). Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины и далее будут системно наносить поражение по важным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
