ВСУ поразили тактическую группу ОТРК "Искандер" и ряд военных объектов РФ
Силами обороны Украины поражены тактическая группа ОТРК "Искандер", РЛС "Подлет" и "МИС-М1", склады боеприпасов и пункты управления БПЛА противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Новая масштабная "бавовна" от ВСУ: что известно

В ночь на 2 мая в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов врага.

  • В частности, поражено место расположения тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" (Дружное, ТОТ АР Крым).

  • Также поражены радиолокационные средства противника на территории временно оккупированного Крыма, а именно: береговую радиолокационную станцию "МИС-М1" (Маяк) и радиолокационную станцию "Подлет" (Евпатория).

  • Кроме того, поражены три пункта управления БпЛА противника (Георгиевка, ТОТ Донецкой обл.) и состав БпЛА (Новопетриковка, ТОТ Донецкая обл.).

  • Украинские воины также поразили ремонтное подразделение противника в районе Кадиевки (ТОТ Луганской обл.) и боеприпасов в районе Ивановки (ТОТ Херсонской обл.). Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

По результатам предварительных поражений подтверждено уничтожение состава боеприпасов 29.04.2026 на аэродроме Кача (ТОТ АР Крым).

Силы обороны Украины и далее будут системно наносить поражение по важным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

