ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка. Одна из этих попыток продвигаться — еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в сторону Малиновки и Бондарного.

На Славянском направлении враг однажды проводил штурмовые действия в сторону Рай-Александровки.

На Лиманском направлении противник трижды проводил штурмовые действия в сторону Дробышева.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался улучшить свое положение в районах Лимана, Старицы, Избицкого, Охримовки. Одна из этих попыток продолжается.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 62 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Покровское, Котлиное, Муравко, Молодецкое, Новоподгородное и Новопавловка. Одна из этих атак продолжается.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Александроград и Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполья, Железнодорожного, Святопетровки, Староукраинки, Волшебного.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал в сторону Степногорска и нанес авиаудары в районах населенных пунктов Омельник, Орехов, Юрковка, Таврическое, Камышеваха.