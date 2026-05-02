ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала суток количество атак агрессора составляет 51.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили 51 атаку армии РФ на разных направлениях фронта.
  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 62 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

Актуальная ситуация на фронте 2 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 62 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался улучшить свое положение в районах Лимана, Старицы, Избицкого, Охримовки. Одна из этих попыток продолжается.

  • На Лиманском направлении противник трижды проводил штурмовые действия в сторону Дробышева.

  • На Славянском направлении враг однажды проводил штурмовые действия в сторону Рай-Александровки.

  • На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в сторону Малиновки и Бондарного.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка. Одна из этих попыток продвигаться — еще продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Покровское, Котлиное, Муравко, Молодецкое, Новоподгородное и Новопавловка. Одна из этих атак продолжается.

  • На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Александроград и Согласие.

  • На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполья, Железнодорожного, Святопетровки, Староукраинки, Волшебного.

  • На Ореховском направлении противник один раз атаковал в сторону Степногорска и нанес авиаудары в районах населенных пунктов Омельник, Орехов, Юрковка, Таврическое, Камышеваха.

  • На Приднепровском направлении противник проводил два штурмовых действия в районе Антоновки.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
НРК
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
Искандер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?