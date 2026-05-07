ЗСУ вступили у 52 боєзіткнення з окупантами від початку доби

Від початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- Збройні сили України зазнали 52 нападів від окупантів з початку доби.
- Агресор реалізував 67 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.
- На різних напрямках відбулися численні боєзіткнення та атаки від ворожих сил.
Актуальна ситуація на фронті 7 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 07.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень, противник здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав одного авіаційного удару, застосувавши дві керовані бомби.
На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Приліпки та в напрямку населеного пункту Ізбицьке.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районі Радьківки, одне боєзіткнення триває дотепер.
На Лиманському напрямку сьогодні ворог розпочинав вісім штурмів у районах населених пунктів Ковалівка, Дробишеве та Лиман, одне боєзіткнення триває до цього часу.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Іванопілля.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Ганнівка, Новопавлівка й Шевченко. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.
На Олександрівському напрямку триває ворожа атака у районі населеного пункту Олександроград.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Святопетрівка, Верхня Терса, Чарівне. Одне боєзіткнення триває. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Любицьке, Воздвижівська та Долинка.
На Оріхівському напрямку ворог двічі отримав відсіч Сил оборони в районі населеного пункту Щербаки.
На Придніпровському напрямку наші оборонці тричі успішно зупинили ворожі спроби просунутися в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.
