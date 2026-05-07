ЗСУ вступили у 52 боєзіткнення з окупантами від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вступили у 52 боєзіткнення з окупантами від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Від початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • Збройні сили України зазнали 52 нападів від окупантів з початку доби.
  • Агресор реалізував 67 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.
  • На різних напрямках відбулися численні боєзіткнення та атаки від ворожих сил.

Актуальна ситуація на фронті 7 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 07.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень, противник здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав одного авіаційного удару, застосувавши дві керовані бомби.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Приліпки та в напрямку населеного пункту Ізбицьке.

  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районі Радьківки, одне боєзіткнення триває дотепер.

  • На Лиманському напрямку сьогодні ворог розпочинав вісім штурмів у районах населених пунктів Ковалівка, Дробишеве та Лиман, одне боєзіткнення триває до цього часу.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Іванопілля.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Ганнівка, Новопавлівка й Шевченко. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

  • На Олександрівському напрямку триває ворожа атака у районі населеного пункту Олександроград.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Святопетрівка, Верхня Терса, Чарівне. Одне боєзіткнення триває. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Любицьке, Воздвижівська та Долинка.

  • На Оріхівському напрямку ворог двічі отримав відсіч Сил оборони в районі населеного пункту Щербаки.

  • На Придніпровському напрямку наші оборонці тричі успішно зупинили ворожі спроби просунутися в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ вступили у 41 боєзіткнення з армією РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?