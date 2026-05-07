ЗСУ вступили у 52 боєзіткнення з окупантами від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 07.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень, противник здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав одного авіаційного удару, застосувавши дві керовані бомби.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Приліпки та в напрямку населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районі Радьківки, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог розпочинав вісім штурмів у районах населених пунктів Ковалівка, Дробишеве та Лиман, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.