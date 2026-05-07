ВСУ вступили в 52 боестолкновения с оккупантами с начала суток

С начала суток агрессор 52 раза атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток Вооруженные силы Украины вступили в 52 боестолкновения с оккупантами.
- Агрессор совершил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
- На разных направлениях произошли многочисленные атаки и боеприкосновения с вражескими силами.
Актуальная ситуация на фронте 7 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боеприкосновений, противник совершил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением реактивных систем залпового огня, нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы.
На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилепки и в направлении населенного пункта Избицкое.
На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районе Радьковки, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении сегодня враг начинал восемь штурмов в районах населенных пунктов Ковалевка, Дробышево и Лиман, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.
На Константиновском направлении захватчики совершили четыре атаки вблизи Константиновки, Плещеевки и Иванополья.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Ганновка, Новопавловка и Шевченко. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Александровском направлении идет вражеская атака в районе населенного пункта Александроград.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Святопетровка, Верхняя Терса, Волшебное. Одно боестолкновение продолжается. Авиационные удары получили населенные пункты Любицкое, Воздвиженская и Долинка.
В Ореховском направлении враг дважды получил отпор Сил обороны в районе населенного пункта Щербаки.
На Приднепровском направлении наши защитники трижды успешно остановили вражеские попытки продвинуться в направлении Антоновского моста и острова Белогорды.
