ВСУ вступили в 52 боестолкновения с оккупантами с начала суток
С начала суток агрессор 52 раза атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток Вооруженные силы Украины вступили в 52 боестолкновения с оккупантами.
  • Агрессор совершил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
  • На разных направлениях произошли многочисленные атаки и боеприкосновения с вражескими силами.

Актуальная ситуация на фронте 7 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боеприкосновений, противник совершил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением реактивных систем залпового огня, нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилепки и в направлении населенного пункта Избицкое.

  • На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районе Радьковки, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

  • На Лиманском направлении сегодня враг начинал восемь штурмов в районах населенных пунктов Ковалевка, Дробышево и Лиман, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили четыре атаки вблизи Константиновки, Плещеевки и Иванополья.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Ганновка, Новопавловка и Шевченко. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

  • На Александровском направлении идет вражеская атака в районе населенного пункта Александроград.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Святопетровка, Верхняя Терса, Волшебное. Одно боестолкновение продолжается. Авиационные удары получили населенные пункты Любицкое, Воздвиженская и Долинка.

  • В Ореховском направлении враг дважды получил отпор Сил обороны в районе населенного пункта Щербаки.

  • На Приднепровском направлении наши защитники трижды успешно остановили вражеские попытки продвинуться в направлении Антоновского моста и острова Белогорды.

