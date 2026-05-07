ВСУ вступили в 52 боестолкновения с оккупантами с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боеприкосновений, противник совершил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением реактивных систем залпового огня, нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилепки и в направлении населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районе Радьковки, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня враг начинал восемь штурмов в районах населенных пунктов Ковалевка, Дробышево и Лиман, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.