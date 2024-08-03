ЗСУ взяли у полон 4 російських окупантів в районі Роботиного
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ взяли у полон 4 російських окупантів в районі Роботиного

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, в районі Роботиного у Запорізькій області українські військові взяли у полон 4 російських окупантів. 

Головні тези:

  • У результаті бойових дій у районі Роботиного Запорізької області ЗСУ взяли у полон 4 російських окупантів, які входили до складу 2-го десантно-штурмового батальйону 108 гвардійського кубанського козачого десантно-штурмового полку.
  • Протягом доби втрати окупантів РФ на півдні України склали 115 осіб.
  • Британська розвідка зафіксувала зменшення втрат армії РФ на фронті у червні та липні, проте очікується збільшення втрат до понад тисячі осіб на день протягом серпня.
  • Українська оборона ефективно стримує російські атаки, що зменшує здатність армії РФ до тактичних та стратегічних успіхів.
  • Прогнозується, що у серпні 2024 року рівень втрат окупаційної армії РФ перевищить середні показники і сягне понад тисячу осіб на день, внаслідок активних спроб наступу у південних областях України.

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного

Загальні втрати ворога у нашій операційній зоні за вчора становили 115 осіб, із них - 48 убитих, 63 поранених і 4 полонених, - зазначає Лиховій.

За його словами, 4 російських окупантів бійці ЗСУ взяли в полон поблизу населеного пункту Мала Токмачка.

ЗСУ завдали втрат і взяли у полон окупантів РФ в районі Роботиного
Військові ЗСУ

Лиховій додав, що полонені окупанти входили до складу 2-го десантно-штурмового батальйону 108 гвардійського кубанського козачого десантно-штурмового полку.

Лиховій додав, що кількість полонених окупантів повільно збільшується, що може говорити про те, що росіяни на цьому напрямку активніше атакують і йдуть на ближчий контакт. 

Британська розвідка заявляє про зменшення втрат армії РФ на фронті

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, протягом червня та липня втрати окупаційної армії РФ на фронті у війні проти України були нижчими за попередні місяці, однак очікується, що вони зростуть протягом серпня.

У розвідці Міноборони Британії очікують, що втрати злочинної армії РФ у серпні перевищуватимуть тисячу солдатів на добу.

У середньому щоденні російські втрати (вбитими і пораненими) в Україні знизились впродовж останніх двох місяців з високого рівня в понад 1262 на день у травні до 1140 у липні. Незважаючи на це скорочення, останні три місяці були найвитратнішими для російських сил з лютого 2022 року, - зазначають представники британської військової розвідки.

В Міноборони Британії вважають, що скорочення втрат окупаційної армії РФ вказує на посилення позицій на окупованій частині Харківської області.

Хоча, цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна українська оборона і відсутність підготовки у росіян зменшує здатність Росії використати будь-які тактичні успіхи для більш ширших операційних здобутків, - додають у розвідці Британії.

Прогнозується, що скоріш за все, рівень втрат окупаційної армії РФ перевищуватиме середні показники у понад тисячу осіб на день впродовж серпня 2024 року, оскільки російські окупанти продовжують спроби наступу у Запорізькій та Херсонській областях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готував удар по ешелонах ЗСУ. На Харківщині затримали священника УПЦ МП
СБУ
Готував удар по ешелонах ЗСУ. На Харківщині затримали священника УПЦ МП
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакує ЗСУ великою кількістю ракет та бомб в районі Покровська
Військові ЗСУ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили підводний човен та уразили ЗРК С-400 армії РФ у Криму
Генштаб ЗСУ
Підводний човен

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?