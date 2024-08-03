За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, в районі Роботиного у Запорізькій області українські військові взяли у полон 4 російських окупантів.
Головні тези:
- У результаті бойових дій у районі Роботиного Запорізької області ЗСУ взяли у полон 4 російських окупантів, які входили до складу 2-го десантно-штурмового батальйону 108 гвардійського кубанського козачого десантно-штурмового полку.
- Протягом доби втрати окупантів РФ на півдні України склали 115 осіб.
- Британська розвідка зафіксувала зменшення втрат армії РФ на фронті у червні та липні, проте очікується збільшення втрат до понад тисячі осіб на день протягом серпня.
- Українська оборона ефективно стримує російські атаки, що зменшує здатність армії РФ до тактичних та стратегічних успіхів.
- Прогнозується, що у серпні 2024 року рівень втрат окупаційної армії РФ перевищить середні показники і сягне понад тисячу осіб на день, внаслідок активних спроб наступу у південних областях України.
Що відомо про ситуацію в районі Роботиного
За його словами, 4 російських окупантів бійці ЗСУ взяли в полон поблизу населеного пункту Мала Токмачка.
Лиховій додав, що полонені окупанти входили до складу 2-го десантно-штурмового батальйону 108 гвардійського кубанського козачого десантно-штурмового полку.
Лиховій додав, що кількість полонених окупантів повільно збільшується, що може говорити про те, що росіяни на цьому напрямку активніше атакують і йдуть на ближчий контакт.
Британська розвідка заявляє про зменшення втрат армії РФ на фронті
За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, протягом червня та липня втрати окупаційної армії РФ на фронті у війні проти України були нижчими за попередні місяці, однак очікується, що вони зростуть протягом серпня.
У розвідці Міноборони Британії очікують, що втрати злочинної армії РФ у серпні перевищуватимуть тисячу солдатів на добу.
В Міноборони Британії вважають, що скорочення втрат окупаційної армії РФ вказує на посилення позицій на окупованій частині Харківської області.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 3, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PwPJnsVZdN#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/52owshfk8k
Прогнозується, що скоріш за все, рівень втрат окупаційної армії РФ перевищуватиме середні показники у понад тисячу осіб на день впродовж серпня 2024 року, оскільки російські окупанти продовжують спроби наступу у Запорізькій та Херсонській областях.
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