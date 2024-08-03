За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, в районі Роботиного у Запорізькій області українські військові взяли у полон 4 російських окупантів.

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного

Загальні втрати ворога у нашій операційній зоні за вчора становили 115 осіб, із них - 48 убитих, 63 поранених і 4 полонених, - зазначає Лиховій. Поширити

За його словами, 4 російських окупантів бійці ЗСУ взяли в полон поблизу населеного пункту Мала Токмачка.

Військові ЗСУ

Лиховій додав, що полонені окупанти входили до складу 2-го десантно-штурмового батальйону 108 гвардійського кубанського козачого десантно-штурмового полку.

Лиховій додав, що кількість полонених окупантів повільно збільшується, що може говорити про те, що росіяни на цьому напрямку активніше атакують і йдуть на ближчий контакт.

Британська розвідка заявляє про зменшення втрат армії РФ на фронті

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, протягом червня та липня втрати окупаційної армії РФ на фронті у війні проти України були нижчими за попередні місяці, однак очікується, що вони зростуть протягом серпня.

У розвідці Міноборони Британії очікують, що втрати злочинної армії РФ у серпні перевищуватимуть тисячу солдатів на добу.

У середньому щоденні російські втрати (вбитими і пораненими) в Україні знизились впродовж останніх двох місяців з високого рівня в понад 1262 на день у травні до 1140 у липні. Незважаючи на це скорочення, останні три місяці були найвитратнішими для російських сил з лютого 2022 року, - зазначають представники британської військової розвідки. Поширити

В Міноборони Британії вважають, що скорочення втрат окупаційної армії РФ вказує на посилення позицій на окупованій частині Харківської області.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 August 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PwPJnsVZdN#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/52owshfk8k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 3, 2024

Хоча, цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна українська оборона і відсутність підготовки у росіян зменшує здатність Росії використати будь-які тактичні успіхи для більш ширших операційних здобутків, - додають у розвідці Британії. Поширити

Прогнозується, що скоріш за все, рівень втрат окупаційної армії РФ перевищуватиме середні показники у понад тисячу осіб на день впродовж серпня 2024 року, оскільки російські окупанти продовжують спроби наступу у Запорізькій та Херсонській областях.