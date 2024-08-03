ВСУ взяли в плен 4 российских окупантов в районе Роботиного
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли в плен 4 российских окупантов в районе Роботиного

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации пресс-секретаря ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в районе Роботиного в Запорожской области украинские военные взяли в плен 4 российских окупантов.

Главные тезисы

  • В районе Роботиного украинские военные взяли в плен 4 российских оккупантов.
  • Британская разведка отмечает снижение потерь армии РФ на фронте, но предполагает рост числа погибших и раненых в августе.
  • Украинская оборона эффективно противостоит российским атакам, что снижает возможность тактических успехов у оккупационной армии РФ.
  • Британская военная разведка прогнозирует, что уровень потерь российских войск в Украине превысит тысячу человек в день в августе 2024 года.
  • Российские оккупанты продолжают наступление в южных областях Украины, но сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны украинских вооруженных сил.

Что известно о ситуации в районе Роботиного

Общие потери врага в нашей операционной зоне за вчера составили 115 человек, из них – 48 убитых, 63 раненых и 4 пленных, – отмечает Лиховой.

По его словам, 4 российских окупантов бойцы ВСУ взяли в плен вблизи населенного пункта Малая Токмачка.

ВСУ нанесли потери и взяли в плен оккупантов РФ в районе Роботиного
Военные ВСУ

Лиховой добавил, что пленные оккупанты входили в состав 2-го десантно-штурмового батальона 108 гвардейского кубанского казачьего десантно-штурмового полка.

Лиховой добавил, что количество пленных окупантов медленно увеличивается, что может говорить о том, что россияне на этом направлении активнее атакуют и идут на более близкий контакт.

Британская разведка заявляет об уменьшении потерь армии РФ на фронте

По информации разведки Минобороны Великобритании, в течение июня и июля потери оккупационной армии РФ на фронте в войне против Украины были ниже предыдущих месяцев, однако ожидается, что они вырастут в течение августа.

В разведке Минобороны Британии ожидают, что потери преступной армии РФ в августе будут превышать тысячу солдат в сутки.

В среднем ежедневные российские потери (убитыми и ранеными) в Украине снизились за последние два месяца с высокого уровня свыше 1262 в день в мае до 1140 в июле. Несмотря на это сокращение, последние три месяца были самыми затратными для российских сил с февраля 2022 года, отмечают представители британской военной разведки.

В Минобороны Великобритании считают, что сокращение потерь оккупационной армии РФ указывает на усиление позиций на оккупированной части Харьковской области.

Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и отсутствие подготовки у россиян уменьшает способность России использовать любые тактические успехи для более широких операционных достижений, - добавляют в разведке Британии.

Прогнозируется, что, скорее всего, уровень потерь оккупационной армии РФ будет превышать средние показатели более чем на тысячу человек в день в течение августа 2024 года, поскольку российские оккупанты продолжают попытки наступления в Запорожской и Херсонской областях.

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