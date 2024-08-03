По информации пресс-секретаря ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в районе Роботиного в Запорожской области украинские военные взяли в плен 4 российских окупантов.

Что известно о ситуации в районе Роботиного

Общие потери врага в нашей операционной зоне за вчера составили 115 человек, из них – 48 убитых, 63 раненых и 4 пленных, – отмечает Лиховой. Поделиться

По его словам, 4 российских окупантов бойцы ВСУ взяли в плен вблизи населенного пункта Малая Токмачка.

Военные ВСУ

Лиховой добавил, что пленные оккупанты входили в состав 2-го десантно-штурмового батальона 108 гвардейского кубанского казачьего десантно-штурмового полка.

Лиховой добавил, что количество пленных окупантов медленно увеличивается, что может говорить о том, что россияне на этом направлении активнее атакуют и идут на более близкий контакт.

Британская разведка заявляет об уменьшении потерь армии РФ на фронте

По информации разведки Минобороны Великобритании, в течение июня и июля потери оккупационной армии РФ на фронте в войне против Украины были ниже предыдущих месяцев, однако ожидается, что они вырастут в течение августа.

В разведке Минобороны Британии ожидают, что потери преступной армии РФ в августе будут превышать тысячу солдат в сутки.

В среднем ежедневные российские потери (убитыми и ранеными) в Украине снизились за последние два месяца с высокого уровня свыше 1262 в день в мае до 1140 в июле. Несмотря на это сокращение, последние три месяца были самыми затратными для российских сил с февраля 2022 года, отмечают представители британской военной разведки. Поделиться

В Минобороны Великобритании считают, что сокращение потерь оккупационной армии РФ указывает на усиление позиций на оккупированной части Харьковской области.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 August 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PwPJnsVZdN#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/52owshfk8k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 3, 2024

Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и отсутствие подготовки у россиян уменьшает способность России использовать любые тактические успехи для более широких операционных достижений, - добавляют в разведке Британии. Поделиться

Прогнозируется, что, скорее всего, уровень потерь оккупационной армии РФ будет превышать средние показатели более чем на тысячу человек в день в течение августа 2024 года, поскольку российские оккупанты продолжают попытки наступления в Запорожской и Херсонской областях.