По информации пресс-секретаря ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в районе Роботиного в Запорожской области украинские военные взяли в плен 4 российских окупантов.
Главные тезисы
- В районе Роботиного украинские военные взяли в плен 4 российских оккупантов.
- Британская разведка отмечает снижение потерь армии РФ на фронте, но предполагает рост числа погибших и раненых в августе.
- Украинская оборона эффективно противостоит российским атакам, что снижает возможность тактических успехов у оккупационной армии РФ.
- Британская военная разведка прогнозирует, что уровень потерь российских войск в Украине превысит тысячу человек в день в августе 2024 года.
- Российские оккупанты продолжают наступление в южных областях Украины, но сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны украинских вооруженных сил.
Что известно о ситуации в районе Роботиного
По его словам, 4 российских окупантов бойцы ВСУ взяли в плен вблизи населенного пункта Малая Токмачка.
Лиховой добавил, что пленные оккупанты входили в состав 2-го десантно-штурмового батальона 108 гвардейского кубанского казачьего десантно-штурмового полка.
Лиховой добавил, что количество пленных окупантов медленно увеличивается, что может говорить о том, что россияне на этом направлении активнее атакуют и идут на более близкий контакт.
Британская разведка заявляет об уменьшении потерь армии РФ на фронте
По информации разведки Минобороны Великобритании, в течение июня и июля потери оккупационной армии РФ на фронте в войне против Украины были ниже предыдущих месяцев, однако ожидается, что они вырастут в течение августа.
В разведке Минобороны Британии ожидают, что потери преступной армии РФ в августе будут превышать тысячу солдат в сутки.
В Минобороны Великобритании считают, что сокращение потерь оккупационной армии РФ указывает на усиление позиций на оккупированной части Харьковской области.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 3, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PwPJnsVZdN#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/52owshfk8k
Прогнозируется, что, скорее всего, уровень потерь оккупационной армии РФ будет превышать средние показатели более чем на тысячу человек в день в течение августа 2024 года, поскольку российские оккупанты продолжают попытки наступления в Запорожской и Херсонской областях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-