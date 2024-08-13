ЗСУ знищили понад 1100 солдатів, 17 ББМ та 36 артсистем армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 солдатів, 17 ББМ та 36 артсистем армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1100 солдатів, 17 ББМ та 36 артсистем армії РФ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 593 160 військових.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ знищили понад 1100 солдатів, 17 бойових машин і 36 артилерійських систем армії РФ.
  • Загальна кількість втрат російської армії внаслідок вторгнення становить 593 160 військових.
  • На фронті зафіксовано 134 бойових зіткнень, найбільш активним є Покровський напрямок.
  • Найбільша концентрація ворожих атак спостерігалася поблизу Гродівки та Желанного.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1160 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8455 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 385 (+17) од.;

  • артилерійських систем — 16 764 (+36) од.;

  • РСЗВ — 1146 од.;

  • засоби ППО — 920 (+1) од.;

  • літаків — 366 од.;

  • гелікоптерів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 491 (+19) од.;

  • крилатих ракет — 2426 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22 649 (+59) од.;

  • спеціальної техніки — 2806 (+5) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку.

  • На Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.

  • На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

  • На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Залізного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне, Птиче, Воздвиженка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

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