ВСУ уничтожили более 1100 солдат, 17 ББМ и 36 артсистем армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 593160 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8455 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 16 385 (+17) ед;

артиллерийских систем — 16 764 (+36) ед;

РСЗО — 1146 ед.;

средства ПВО — 920 (+1) ед.;

самолетов — 366 ед.;

вертолетов — 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 491 (+19) ед;

крылатых ракет — 2426 ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 22 649 (+59) ед;

специальной техники — 2806 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении.

На Купянском направлении произошло 12 боеприкосновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза недалеко от Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку от Железного, Торецкого и Нью-Йорка.