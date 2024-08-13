ВСУ уничтожили более 1100 солдат, 17 ББМ и 36 артсистем армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 593160 военных.
Главные тезисы
- Более 1100 солдат, 17 боевых бронированных машин и 36 артиллерийских систем российской армии были уничтожены силами украинских военных.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения в Украину превысило 593 тысячи военных.
- За прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения на разных направлениях, с наибольшей активностью противника на Покровском направлении.
- Военные действия продолжаются на Купянском, Лиманском, Торецком и Покровском направлениях, где украинские защитники успешно отражают вражеские атаки.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8455 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 16 385 (+17) ед;
артиллерийских систем — 16 764 (+36) ед;
РСЗО — 1146 ед.;
средства ПВО — 920 (+1) ед.;
самолетов — 366 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 491 (+19) ед;
крылатых ракет — 2426 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22 649 (+59) ед;
специальной техники — 2806 (+5) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении.
На Купянском направлении произошло 12 боеприкосновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.
На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза недалеко от Макеевки, Невского, Торского и Тернов.
На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку от Железного, Торецкого и Нью-Йорка.
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