ВСУ уничтожили более 1100 солдат, 17 ББМ и 36 артсистем армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат, 17 ББМ и 36 артсистем армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 солдат, 17 ББМ и 36 артсистем армии РФ
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 593160 военных.

Главные тезисы

  • Более 1100 солдат, 17 боевых бронированных машин и 36 артиллерийских систем российской армии были уничтожены силами украинских военных.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения в Украину превысило 593 тысячи военных.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения на разных направлениях, с наибольшей активностью противника на Покровском направлении.
  • Военные действия продолжаются на Купянском, Лиманском, Торецком и Покровском направлениях, где украинские защитники успешно отражают вражеские атаки.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8455 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 385 (+17) ед;

  • артиллерийских систем — 16 764 (+36) ед;

  • РСЗО — 1146 ед.;

  • средства ПВО — 920 (+1) ед.;

  • самолетов — 366 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 491 (+19) ед;

  • крылатых ракет — 2426 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22 649 (+59) ед;

  • специальной техники — 2806 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении.

  • На Купянском направлении произошло 12 боеприкосновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.

  • На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза недалеко от Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

  • На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку от Железного, Торецкого и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желание, Нудное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожелание, Птиче, Воздвижение. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский еще в июле намекал на наступление ВСУ на Курщине
Танк ВСУ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боевых столкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Катастрофа для войны Путина. Зеленский дал определение операции ВСУ на Курщине
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?