По словам руководителя службы по связям с общественностью 110-й ОМБР им. генерал-хорунжого Марка Безручко Ивана Секача, главком ВСУ Александр Сырский ранее уже намекал на начало наступления ВСУ в Курской области.

Что известно о намеках Сырского на контрнаступление ВСУ в Курской области

Секач отметил, что несколько недель назад Сырский приезжал на позиции ВСУ в районе Покровска для награждения военных и заявил о подготовке к наступлению, однако тогда никто не понял, что его планируют провести на территории Курской области.

Приезжал командующий и говорил: "Ребята, нормально все, держитесь, скоро пойдем в наступление, – вспоминает военный. Поделиться

Секач добавил, что тогда украинские военные в Покровском районе были убеждены, что наступление начнется именно на их участке фронта.

Мы думали о себе. Какое наступление, когда мы здесь едва держимся. Видите, как они хитро сделали. Очень разумно поступили и правильно – с противником так надо поступать, надо делать неожиданные шаги. Это сильно ударило по престижу России, по ее вооруженным силам – очень много пленных. Это подняло боевой дух у нас, появилась уверенность, что есть порох в пороховницах и еще москалям покажем, – убеждает Секач. Поделиться

При этом он отметил, что наши бойцы внимательно наблюдают за ситуацией в Курской области и с надеждой держат "за ребят кулачки, чтобы у них все получилось, что они задумали".

Помогло ли наступление ВСУ в Курской области оттянуть силы армии РФ в районе Покровска

Секач подчеркнул, что командование российских окупантов не перебрасывало подразделения из района Покровска в Курскую область.

Военный отметил, что военных преступников из армии РФ в Покровском районе меньше не стало.

Однако в некоторых случаях враг ограничил использование FPV-дронов.

Но всеобщая картинка не изменилась, то есть с нашей стороны противник свои силы не выводил. На участке фронта в районе населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка оккупанты получили люлей. И даже стало немного спокойнее – есть моменты, когда можно сходить покурить. Противник понимает, что если он здесь заберет резервы, отнимет свои силы, то у нас будет время очень хорошо зарыться и тогда на наиболее перспективном для них направлении они остановятся вообще, поэтому они продолжают здесь штурмовать, - подчеркивает Секач. Поделиться

Он также добавил, что при попытках продвижения в сторону Покровска российские оккупанты используют минимум техники.

Они используют тактику малых групп – по два-три человека перемещаются по посадкам и их очень трудно вычислить даже дронами, потому что два человека в "зеленке" разглядеть очень трудно, да и работать артиллерией по такой мелкой цели – это приведет к большому расходу снарядов. А они проникают, накапливаются и штурмуют наши позиции, - отмечает Секач. Поделиться

При этом добавил, что враг использует много автомобилей типа "буханка", на которые ставит РЭБы, но это не помогает, потому что их сжигают вместе с оккупантами.