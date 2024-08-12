По словам руководителя службы по связям с общественностью 110-й ОМБР им. генерал-хорунжого Марка Безручко Ивана Секача, главком ВСУ Александр Сырский ранее уже намекал на начало наступления ВСУ в Курской области.
Главные тезисы
- Александр Сырский намекал на наступление в Курской области, призывая к сохранению секретности и неожиданным шагам для победы.
- Враг использует тактику малых групп, минных полей и мотоциклов для нападения на позиции ВСУ в плотно населенных районах.
- Наступление ВСУ в Курской области способствовало оттягиванию сил армии РФ в районе Покровска и созданию более спокойной обстановки на участке фронта.
- Военные уверены в своей готовности и наблюдают за ситуацией, поддерживая боевой дух и готовность к принятию оборонительных решений.
- Российские оккупанты не осуществляли переброску подразделений из Покровского района, продолжая штурмовать позиции ВСУ с использованием малых групп и тактики мотоциклов и минных полей.
Что известно о намеках Сырского на контрнаступление ВСУ в Курской области
Секач отметил, что несколько недель назад Сырский приезжал на позиции ВСУ в районе Покровска для награждения военных и заявил о подготовке к наступлению, однако тогда никто не понял, что его планируют провести на территории Курской области.
Секач добавил, что тогда украинские военные в Покровском районе были убеждены, что наступление начнется именно на их участке фронта.
При этом он отметил, что наши бойцы внимательно наблюдают за ситуацией в Курской области и с надеждой держат "за ребят кулачки, чтобы у них все получилось, что они задумали".
Помогло ли наступление ВСУ в Курской области оттянуть силы армии РФ в районе Покровска
Секач подчеркнул, что командование российских окупантов не перебрасывало подразделения из района Покровска в Курскую область.
Военный отметил, что военных преступников из армии РФ в Покровском районе меньше не стало.
Однако в некоторых случаях враг ограничил использование FPV-дронов.
Он также добавил, что при попытках продвижения в сторону Покровска российские оккупанты используют минимум техники.
При этом добавил, что враг использует много автомобилей типа "буханка", на которые ставит РЭБы, но это не помогает, потому что их сжигают вместе с оккупантами.
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