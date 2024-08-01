По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на фронте на востоке Украины меняется несколько раз в сутки.
Главные тезисы
- Ситуация на Восточном фронте меняется несколько раз в сутки.
- Российские оккупанты активно проводят наступление в направлении Покровска на Донетчине, бросая в бой опытные подразделения.
- В направлении Северска враг применяет артиллерию и безуспешно проводит штурмовые попытки, а расположенные вблизи населенных пунктов жесткие бои происходят в микрорайоне 'Канал'.
- На Харьковщине российские оккупанты понесут потери и не достигают успехов в попытках продвижения в ряде районов, включая Волчанск и Глубокое.
- Ожесточенные бои продолжаются в районах Песчаного, Стельмаховки, Макеевки, где оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска.
Что происходит на Восточном фронте
Он отметил, что по всем направлениям продолжаются боевые действия разной интенсивности. Кое-где враг за счет безумных потерь в живых силах и технике достигает ограниченного продвижения.
По его словам, российские оккупанты сосредоточивают ключевые силы на проведении наступления в направлении Покровска на Донетчине, бросая в бой наиболее опытные подразделения.
Сырский добавил, что захватчики из преступной армии РФ пытаются прорвать оборону украинских военных вблизи населенных пунктов Желанне, Новогродовка, Покровск.
Сырский подчеркнул, что довольно сложная ситуация наблюдается в направлении Северска.
Там враг активно использует артиллерию и проводит безуспешные штурмовые попытки.
Жесткие бои идут в микрорайоне "Канал" и на подступах к Временному Яру.
Российские оккупанты не прекращают попыток штурмов вблизи Нью-Йорка, Южного, Железного.
Что происходит на Харьковщине
На Харьковщине, по словам Сырского, преступная армия РФ терпит потери и не добивается успехов в попытках продвинуться в районах Волчанска и Глубокого.
Также, отмечает главнокомандующий, ожесточенные бои продолжаются в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки, где российские оккупанты пытаются продвинуться в направлении Купянска.
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