По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на фронте на востоке Украины меняется несколько раз в сутки.

Что происходит на Восточном фронте

В течение трех суток работал на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону в Харьковском и Торецком направлениях, - подчеркнул Сырский. Поделиться

Он отметил, что по всем направлениям продолжаются боевые действия разной интенсивности. Кое-где враг за счет безумных потерь в живых силах и технике достигает ограниченного продвижения.

Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут изменяться несколько раз в течение суток. По состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло, - отмечает главнокомандующий. Поделиться

По его словам, российские оккупанты сосредоточивают ключевые силы на проведении наступления в направлении Покровска на Донетчине, бросая в бой наиболее опытные подразделения.

Сырский добавил, что захватчики из преступной армии РФ пытаются прорвать оборону украинских военных вблизи населенных пунктов Желанне, Новогродовка, Покровск.

Сырский подчеркнул, что довольно сложная ситуация наблюдается в направлении Северска.

Там враг активно использует артиллерию и проводит безуспешные штурмовые попытки.

Жесткие бои идут в микрорайоне "Канал" и на подступах к Временному Яру.

Российские оккупанты не прекращают попыток штурмов вблизи Нью-Йорка, Южного, Железного.

Что происходит на Харьковщине

На Харьковщине, по словам Сырского, преступная армия РФ терпит потери и не добивается успехов в попытках продвинуться в районах Волчанска и Глубокого.

Также, отмечает главнокомандующий, ожесточенные бои продолжаются в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки, где российские оккупанты пытаются продвинуться в направлении Купянска.