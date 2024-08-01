Сырский раскрыл детали ситуации на Восточном фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский раскрыл детали ситуации на Восточном фронте

Александр Сырский
Александр Сырский
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По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на фронте на востоке Украины меняется несколько раз в сутки.

Главные тезисы

  • Ситуация на Восточном фронте меняется несколько раз в сутки.
  • Российские оккупанты активно проводят наступление в направлении Покровска на Донетчине, бросая в бой опытные подразделения.
  • В направлении Северска враг применяет артиллерию и безуспешно проводит штурмовые попытки, а расположенные вблизи населенных пунктов жесткие бои происходят в микрорайоне 'Канал'.
  • На Харьковщине российские оккупанты понесут потери и не достигают успехов в попытках продвижения в ряде районов, включая Волчанск и Глубокое.
  • Ожесточенные бои продолжаются в районах Песчаного, Стельмаховки, Макеевки, где оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска.

Что происходит на Восточном фронте

В течение трех суток работал на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону в Харьковском и Торецком направлениях, - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что по всем направлениям продолжаются боевые действия разной интенсивности. Кое-где враг за счет безумных потерь в живых силах и технике достигает ограниченного продвижения.

Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут изменяться несколько раз в течение суток. По состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло, - отмечает главнокомандующий.

По его словам, российские оккупанты сосредоточивают ключевые силы на проведении наступления в направлении Покровска на Донетчине, бросая в бой наиболее опытные подразделения.

Сырский добавил, что захватчики из преступной армии РФ пытаются прорвать оборону украинских военных вблизи населенных пунктов Желанне, Новогродовка, Покровск.

Сырский подчеркнул, что довольно сложная ситуация наблюдается в направлении Северска.

Там враг активно использует артиллерию и проводит безуспешные штурмовые попытки.

Жесткие бои идут в микрорайоне "Канал" и на подступах к Временному Яру.

Российские оккупанты не прекращают попыток штурмов вблизи Нью-Йорка, Южного, Железного.

Что происходит на Харьковщине

На Харьковщине, по словам Сырского, преступная армия РФ терпит потери и не добивается успехов в попытках продвинуться в районах Волчанска и Глубокого.

Также, отмечает главнокомандующий, ожесточенные бои продолжаются в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки, где российские оккупанты пытаются продвинуться в направлении Купянска.

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