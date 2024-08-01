За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація на фронті на сході України змінюється по кілька разів на добу.

Що відбувається на Східному фронті

Протягом трьох діб працював на східному фронті, в бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках, - підкреслив Сирський. Поширити

Він зазначив, що на усіх напрямках тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди ворог за рахунок шалених втрат у живі силі та техніці досягає обмеженого просування.

Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось, - наголошує головнокомандувач. Поширити

За його словами, російські окупанти зосереджують ключові сили на проведенні наступу у напрямку Покровська на Донеччині, кидаючи у бій найбільш досвідчені підрозділи.

Сирський додав, що загарбники зі злочинної армії РФ намагаються прорвати оборону українських військових поблизу населених пунктів Желанне, Новогродівка, Покровськ.

Сирський наголосив, що доволі складна ситуація спостерігається у напрямку Сіверська.

Там ворог активно застосовує артилерію та проводить безуспішні штурмові спроби.

Жорсткі бої точаться у мікрорайоні “Канал” та на підступах до Часового Яру.

Російські окупанти не припиняють спроб штурмів поблизу Нью-Йорка, Південного, Залізного.

Що відбувається на Харківщині

На Харківщині, за словами Сирського, злочинна армія РФ зазнає втрат і не досягає успіхів у спробах просунутись в районах Вовчанська та Глибокого.

Також, зазначає головнокомандувач, запеклі бої продовжуються в районі, Піщаного, Стельмахівки, Макіївки, де російські окупанти намагаються просунутись у напрямку Куп’янська.