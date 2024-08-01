За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація на фронті на сході України змінюється по кілька разів на добу.
Головні тези:
- Ситуація на сході України змінюється кілька разів на добу, за словами головнокомандувача ЗСУ.
- Російські окупанти активно проводять наступ у напрямку Покровська на Донеччині, кидаючи у бій досвідчені підрозділи.
- Складна ситуація спостерігається на напрямку Сіверська, де ворог застосовує артилерію та безуспішно проводить штурмові спроби.
- На Харківщині російські окупанти зазнають втрат і не досягають успіхів у спробах просування в районах Вовчанська та Глибокого.
- Запеклі бої тривають у районах Піщаного, Стельмахівки, Макіївки, де окупанти намагаються просунутись у напрямку Куп’янська.
Що відбувається на Східному фронті
Він зазначив, що на усіх напрямках тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди ворог за рахунок шалених втрат у живі силі та техніці досягає обмеженого просування.
За його словами, російські окупанти зосереджують ключові сили на проведенні наступу у напрямку Покровська на Донеччині, кидаючи у бій найбільш досвідчені підрозділи.
Сирський додав, що загарбники зі злочинної армії РФ намагаються прорвати оборону українських військових поблизу населених пунктів Желанне, Новогродівка, Покровськ.
Сирський наголосив, що доволі складна ситуація спостерігається у напрямку Сіверська.
Там ворог активно застосовує артилерію та проводить безуспішні штурмові спроби.
Жорсткі бої точаться у мікрорайоні “Канал” та на підступах до Часового Яру.
Російські окупанти не припиняють спроб штурмів поблизу Нью-Йорка, Південного, Залізного.
Що відбувається на Харківщині
На Харківщині, за словами Сирського, злочинна армія РФ зазнає втрат і не досягає успіхів у спробах просунутись в районах Вовчанська та Глибокого.
Також, зазначає головнокомандувач, запеклі бої продовжуються в районі, Піщаного, Стельмахівки, Макіївки, де російські окупанти намагаються просунутись у напрямку Куп’янська.
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