Сирський розкрив деталі ситуації на Східному фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський розкрив деталі ситуації на Східному фронті

Олександр Сирський
Олександр Сирський

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація на фронті на сході України змінюється по кілька разів на добу. 

Головні тези:

  • Ситуація на сході України змінюється кілька разів на добу, за словами головнокомандувача ЗСУ.
  • Російські окупанти активно проводять наступ у напрямку Покровська на Донеччині, кидаючи у бій досвідчені підрозділи.
  • Складна ситуація спостерігається на напрямку Сіверська, де ворог застосовує артилерію та безуспішно проводить штурмові спроби.
  • На Харківщині російські окупанти зазнають втрат і не досягають успіхів у спробах просування в районах Вовчанська та Глибокого.
  • Запеклі бої тривають у районах Піщаного, Стельмахівки, Макіївки, де окупанти намагаються просунутись у напрямку Куп’янська.

Що відбувається на Східному фронті

Протягом трьох діб працював на східному фронті, в бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках, - підкреслив Сирський.

Він зазначив, що на усіх напрямках тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди ворог за рахунок шалених втрат у живі силі та техніці досягає обмеженого просування.

Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось, - наголошує головнокомандувач.

За його словами, російські окупанти зосереджують ключові сили на проведенні наступу у напрямку Покровська на Донеччині, кидаючи у бій найбільш досвідчені підрозділи.

Сирський додав, що загарбники зі злочинної армії РФ намагаються прорвати оборону українських військових поблизу населених пунктів Желанне, Новогродівка, Покровськ.

Сирський наголосив, що доволі складна ситуація спостерігається у напрямку Сіверська.

Там ворог активно застосовує артилерію та проводить безуспішні штурмові спроби.

Жорсткі бої точаться у мікрорайоні “Канал” та на підступах до Часового Яру.

Російські окупанти не припиняють спроб штурмів поблизу Нью-Йорка, Південного, Залізного.

Що відбувається на Харківщині

На Харківщині, за словами Сирського, злочинна армія РФ зазнає втрат і не досягає успіхів у спробах просунутись в районах Вовчанська та Глибокого.

Також, зазначає головнокомандувач, запеклі бої продовжуються в районі, Піщаного, Стельмахівки, Макіївки, де російські окупанти намагаються просунутись у напрямку Куп’янська.

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