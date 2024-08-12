За словами керівника служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка Івана Сєкача, головком ЗСУ Олександр Сирський раніше вже натякав на початок наступу ЗСУ у Курській області.

Що відомо про натяки Сирського на контрнаступ ЗСУ у Курській області

Сєкач зазначив, що кілька тижнів тому Сирський приїзджав на позиції ЗСУ в районі Покровська для нагородження військових і заявив про підготовку до наступу, однак тоді ніхто не зрозумів, його планують провести на території Курської області.

Приїжджав командуючий і казав: "Хлопці, нормально все, тримайтеся, скоро підемо в наступ, - згадує військовий. Поширити

Сєкач додав, що тоді українські військові в районі Покровська були переконані, що наступ почнеться саме на їхній ділянці фронту.

Ми думали про себе. Який наступ, коли ми тут ледве тримаємося. Бачите як вони хитро зробили. Дуже розумно зробили і правильно – з противником так треба поступати, треба робити неочікувані кроки. Це дуже вдарило по престижу Росії, по її збройних силах – дуже багато полонених. Це підняло бойовий дух в нас, з’явилася впевненість, що є порох в порохівницях і ще москалям покажемо, - переконує Сєкач. Поширити

При цьому зазначив, що наші бійці уважно спостерігають за ситуацією в Курській області і з надією тримають "за хлопців кулачки, щоб в них все вийшло, що вони задумали".

Чи допоміг наступ ЗСУ у Курській області відтягнути сили армії РФ в районі Покровська

Сєкач підкреслив, що командування російських окупантів не перекидало підрозділи з району Покровська у Курську область.

Військовий зазначив, що воєнних злочинців з армії РФ в районі Покровська меньше не стало.

Однак у окремих випадках ворог обмежив використання FPV-дронів.

Але загальна картинка не змінилася, тобто з нашої сторони противник свої сили не виводив. На ділянці фронту в районі населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка окупанти отримали люлєй. І навіть стало трошки спокійніше – навіть є моменти, коли можна сходити покурити. Противник розуміє, що якщо він тут забере резерви, забере свої сили, то в нас буде час дуже добре закопатися і тоді на найбільш перспективному для них напрямку, вони зупиняться взагалі, тому вони продовжують тут штурмувати, - підкреслює Сєкач. Поширити

Він також додав, що під час спроб просування у бік Покровська російські окупанти використовують мінімум техніки.

Вони використовують тактику малих груп – по дві-три людини переміщуються по посадках і їх дуже важко вирахувати навіть дронами, бо дві людини в "зеленці" розгледіти дуже важко, та й працювати артилерією по такій дрібній цілі - це призведе до великого розходу снарядів. А вони просочуються, накопичуються і штурмують наші позиції, - зазначає Сєкач. Поширити

При цьому додав, що ворог використовує багато автомобілів типу "буханка", на які ставить РЕБи, але це не допомагає, бо їх спалюють разом з окупантами.