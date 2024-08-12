За словами керівника служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка Івана Сєкача, головком ЗСУ Олександр Сирський раніше вже натякав на початок наступу ЗСУ у Курській області.
Головні тези:
- Головком ЗСУ Олександр Сирський натякав на наступ у Курській області.
- Командування ЗСУ вважає, що важливо зберігати секретність та проводити неочікувані кроки для перемоги над противником.
- Ворог використовує тактику малих груп та пробує різні методи, включаючи мінні поля та мотоцикли, для атаки на позиції ЗСУ.
- Наступ ЗСУ у Курській області дав можливість відтягти сили армії РФ у районі Покровська та забезпечити спокійніше середовище на ділянці фронту.
- Українські військові ретельно спостерігають за ситуацією та впевнено готуються до прийняття найкращих оборонних рішень у густонаселених районах.
Що відомо про натяки Сирського на контрнаступ ЗСУ у Курській області
Сєкач зазначив, що кілька тижнів тому Сирський приїзджав на позиції ЗСУ в районі Покровська для нагородження військових і заявив про підготовку до наступу, однак тоді ніхто не зрозумів, його планують провести на території Курської області.
Сєкач додав, що тоді українські військові в районі Покровська були переконані, що наступ почнеться саме на їхній ділянці фронту.
При цьому зазначив, що наші бійці уважно спостерігають за ситуацією в Курській області і з надією тримають "за хлопців кулачки, щоб в них все вийшло, що вони задумали".
Чи допоміг наступ ЗСУ у Курській області відтягнути сили армії РФ в районі Покровська
Сєкач підкреслив, що командування російських окупантів не перекидало підрозділи з району Покровська у Курську область.
Військовий зазначив, що воєнних злочинців з армії РФ в районі Покровська меньше не стало.
Однак у окремих випадках ворог обмежив використання FPV-дронів.
Він також додав, що під час спроб просування у бік Покровська російські окупанти використовують мінімум техніки.
При цьому додав, що ворог використовує багато автомобілів типу "буханка", на які ставить РЕБи, але це не допомагає, бо їх спалюють разом з окупантами.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-