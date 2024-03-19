ЗСУ знищили понад 800 солдатів РФ, 10 танків та 30 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 432 390 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 840 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6819 (+10) од,
бойових броньованих машин — 13049 (+35) од,
артилерійських систем — 10698 (+30) од,
РСЗВ — 1017 (+0) од,
засобів ППО — 721 (+1) од,
літаків — 347 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8318 (+10),
крилатих ракет — 1922 (+0),
кораблів/катерів — 26 (+0) од,
підводних човнів/ submarines — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 14191 (+50) од,
спеціальної техніки — 1735 (+4).
Яка ситуація на фронті
Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога поблизу населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.
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