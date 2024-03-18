Авіація ЗСУ за добу завдала ударів по 9 районах зосередження армії РФ

Також підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 18.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 56 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 60 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне. За пыдтримки авіації, ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах, де зосереджувалися особовий склад, озброєння та військовп технікп противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника.