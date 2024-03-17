За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові протягом доби 63 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби злочинна армія РФ випустила по Україні 7 ракет, завдала 55 авіаударів та здійснила 62 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.
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