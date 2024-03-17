По информации Генштаба ВСУ, украинские военные в течение суток 63 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки преступная армия РФ выпустила по Украине 7 ракет, нанесла 55 авиаударов и совершила 62 обстрела с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении враг совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении в течение суток врагом совершено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.
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