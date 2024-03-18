Авиация ВСУ за сутки нанесла удары по 9 районам сосредоточения армии РФ

Также подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 18.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 56 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Большая Писаревка, Лукашевка, Пономаренко Сумской области.

На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино и Новобахмутовка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Большая Новоселка.

На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом совершено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО противника.