12 людей отримали поранення у Запоріжжі унаслідок нічного авіаудару РФ

Кількість поранених через нічну російську атаку по Запоріжжю зросла до 12 осіб. Серед них - 13-річна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик.
Головні тези:
- У результаті нічного авіаудару РФ в Запоріжжі поранено 12 осіб, серед яких 2 діти.
- Комунальні служби міста разом із рятувальниками проводять відновлювальні роботи на місці події.
РФ бомбила Запоріжжя: 12 поранених
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він додав, що наразі життю постраждалих нічого не загрожує.
Пізніше кількість постраждалих унаслідок нічної російської авіаатаки по Запоріжжю зросла до 12. Серед них — 6 чоловіків, 3 жінки, а також 17-річний підліток, 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.
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