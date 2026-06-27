12 людей отримали поранення у Запоріжжі унаслідок нічного авіаудару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

12 людей отримали поранення у Запоріжжі унаслідок нічного авіаудару РФ

Запоріжжя
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Джерело:  ДСНС Запоріжжя

Кількість поранених через нічну російську атаку по Запоріжжю зросла до 12 осіб. Серед них - 13-річна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик.

Головні тези:

  • У результаті нічного авіаудару РФ в Запоріжжі поранено 12 осіб, серед яких 2 діти.
  • Комунальні служби міста разом із рятувальниками проводять відновлювальні роботи на місці події.

РФ бомбила Запоріжжя: 12 поранених

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вже десять поранених. По допомогу лікарів продовжують звертатися люди, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Медики вже надали допомогу п'ятьом чоловікам, трьом жінкам і двом дітям — дівчинці 13 років та дев'ятирічному хлопчику.

Він додав, що наразі життю постраждалих нічого не загрожує.

Пізніше кількість постраждалих унаслідок нічної російської авіаатаки по Запоріжжю зросла до 12. Серед них — 6 чоловіків, 3 жінки, а також 17-річний підліток, 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.

Комунальні служби міста спільно з рятувальниками продовжують відновлювальні роботи на місці події.

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