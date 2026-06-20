Авіація РФ бомбила Запоріжжя — є загиблі та поранені

Військові РФ скидаютьз літаків бомби на Запоріжжя. Попередньо 4 людей загинули, 6 постраждали.
Головні тези:
- Військові РФ скидали бомби на Запоріжжя, що призвело до загибелі 4 людей та поранення 6 осіб.
- Запоріжжя оголошено місцем ворожої авіаційної атаки, внаслідок чого розгорілися пожежі і лунають вибухи.
Росія бомбила Запоріжжя: 4 загиблих і 6 поранених
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом Федоров повідомив про двох загиблих та пʼятьох поранених внаслідок авіаційних атак.
О 18.16 Федоров повідомив, що, на жаль, у Запоріжжі вже 4 загиблих і шестеро поранених.
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