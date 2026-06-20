Авіація РФ бомбила Запоріжжя — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Запоріжжя — є загиблі та поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

Військові РФ скидаютьз літаків бомби на Запоріжжя. Попередньо 4 людей загинули, 6 постраждали.

Головні тези:

  • Військові РФ скидали бомби на Запоріжжя, що призвело до загибелі 4 людей та поранення 6 осіб.
  • Запоріжжя оголошено місцем ворожої авіаційної атаки, внаслідок чого розгорілися пожежі і лунають вибухи.

Росія бомбила Запоріжжя: 4 загиблих і 6 поранених

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

В обласному центрі лунають вибухи. Дим, який бачать запоріжці - наслідки ворожої атаки.

Згодом Федоров повідомив про двох загиблих та пʼятьох поранених внаслідок авіаційних атак.

Двоє людей загинули і щонайменше п'ять - поранені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

О 18.16 Федоров повідомив, що, на жаль, у Запоріжжі вже 4 загиблих і шестеро поранених.

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