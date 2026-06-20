Авіація РФ бомбила Запоріжжя — є загиблі та поранені

Росія бомбила Запоріжжя: 4 загиблих і 6 поранених

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

В обласному центрі лунають вибухи. Дим, який бачать запоріжці - наслідки ворожої атаки. Поширити

Згодом Федоров повідомив про двох загиблих та пʼятьох поранених внаслідок авіаційних атак.

Двоє людей загинули і щонайменше п'ять - поранені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

О 18.16 Федоров повідомив, що, на жаль, у Запоріжжі вже 4 загиблих і шестеро поранених.