Росія обстріляла Запоріжжя — поранені 20 цивільних

20 червня Національна поліція України повідомила, що 20 мирних мешканців Запорізької області отримали поранення внаслідок нового російського обстрілу.
Головні тези:
- Солдати РФ свідомо цілилися в помешкання цивільних.
- Поліція вже задокументувала воєнні злочини окупантів.
Нова атака РФ на Запоріжжя — які наслідки
Як повідомляє Національна поліція України, 19 червня російські загарбники завдали ударів дронами по Запорізькій області.
Окрім того, наголошується, що серед травмованих — 12 чоловіків віком від 24 до 70 років та 3 жінки віком від 26 до 54 років.
У НПУ також офіційно підтвердили, що на Новомиколаївку російські окупанти знову скидали КАБи.
Через ці атаки були поранені одразу троє мирних мешканців віком від 33 до 55 років.
Поліція вже задокументувала всі нові воєнні злочини армії РФ.
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