Росія обстріляла Запоріжжя — поранені 20 цивільних

Нова атака РФ на Запоріжжя — які наслідки

Як повідомляє Національна поліція України, 19 червня російські загарбники завдали ударів дронами по Запорізькій області.

Внаслідок атаки поранення отримали 15 людей. Одне з влучань — в поштове відділення, де перебували мирні жителі міста. Поширити

Окрім того, наголошується, що серед травмованих — 12 чоловіків віком від 24 до 70 років та 3 жінки віком від 26 до 54 років.

У НПУ також офіційно підтвердили, що на Новомиколаївку російські окупанти знову скидали КАБи.

Через ці атаки були поранені одразу троє мирних мешканців віком від 33 до 55 років.

У Кушугумі та Канівському FPV — дрони влучили у приватні будинки. Внаслідок атак поранень зазнали 50-річний чоловік та 55-річна жінка, — йдеться в заяві. Поширити

Поліція вже задокументувала всі нові воєнні злочини армії РФ.