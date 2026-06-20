Росія обстріляла Запоріжжя — поранені 20 цивільних
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла Запоріжжя — поранені 20 цивільних

Національна поліція України
Нова атака РФ на Запоріжжя - які наслідки
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20 червня Національна поліція України повідомила, що 20 мирних мешканців Запорізької області отримали поранення внаслідок нового російського обстрілу.

Головні тези:

  • Солдати РФ свідомо цілилися в помешкання цивільних.
  • Поліція вже задокументувала воєнні злочини окупантів.

Нова атака РФ на Запоріжжя — які наслідки

Як повідомляє Національна поліція України, 19 червня російські загарбники завдали ударів дронами по Запорізькій області.

Внаслідок атаки поранення отримали 15 людей. Одне з влучань — в поштове відділення, де перебували мирні жителі міста.

Окрім того, наголошується, що серед травмованих — 12 чоловіків віком від 24 до 70 років та 3 жінки віком від 26 до 54 років.

У НПУ також офіційно підтвердили, що на Новомиколаївку російські окупанти знову скидали КАБи.

Через ці атаки були поранені одразу троє мирних мешканців віком від 33 до 55 років.

У Кушугумі та Канівському FPV — дрони влучили у приватні будинки. Внаслідок атак поранень зазнали 50-річний чоловік та 55-річна жінка, — йдеться в заяві.

Поліція вже задокументувала всі нові воєнні злочини армії РФ.

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