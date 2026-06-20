Россия обстреляла Запорожье — ранены 20 гражданских

20 июня Национальная полиция Украины сообщила, что 20 мирных жителей Запорожской области получили ранения в результате нового российского обстрела.

Новая атака РФ на Запорожье — какие последствия

Как сообщает Национальная полиция Украины, 19 июня российские захватчики нанесли удары дронами по Запорожской области.

В результате атаки ранения получили 15 человек. Одно из попаданий — в почтовое отделение, где находились мирные жители города. Поделиться

Кроме того, указано, что среди травмированных — 12 мужчин от 24 до 70 лет и 3 женщины в возрасте от 26 до 54 лет.

В НПУ также официально подтвердили, что на Новониколаевку российские оккупанты снова сбрасывали КАБы.

Из-за этих атак были ранены сразу трое мирных жителей в возрасте от 33 до 55 лет.

В Кушугуме и Каневском FPV — дроны попали в частные дома. В результате атак ранений получили 50-летний мужчина и 55-летняя женщина, — сказано в заявлении. Поделиться

Полиция уже задокументировала все новейшие военные преступления армии РФ.