Россия обстреляла Запорожье — ранены 20 гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Запорожье — ранены 20 гражданских

Национальная полиция Украины
Новая атака РФ на Запорожье – какие последствия
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20 июня Национальная полиция Украины сообщила, что 20 мирных жителей Запорожской области получили ранения в результате нового российского обстрела.

Главные тезисы

  • Солдаты РФ сознательно целились в жилище гражданских.
  • Полиция уже задокументировала военные преступления окупантов.

Новая атака РФ на Запорожье — какие последствия

Как сообщает Национальная полиция Украины, 19 июня российские захватчики нанесли удары дронами по Запорожской области.

В результате атаки ранения получили 15 человек. Одно из попаданий — в почтовое отделение, где находились мирные жители города.

Кроме того, указано, что среди травмированных — 12 мужчин от 24 до 70 лет и 3 женщины в возрасте от 26 до 54 лет.

В НПУ также официально подтвердили, что на Новониколаевку российские оккупанты снова сбрасывали КАБы.

Из-за этих атак были ранены сразу трое мирных жителей в возрасте от 33 до 55 лет.

В Кушугуме и Каневском FPV — дроны попали в частные дома. В результате атак ранений получили 50-летний мужчина и 55-летняя женщина, — сказано в заявлении.

Полиция уже задокументировала все новейшие военные преступления армии РФ.

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