Россия обстреляла Запорожье — ранены 20 гражданских

20 июня Национальная полиция Украины сообщила, что 20 мирных жителей Запорожской области получили ранения в результате нового российского обстрела.
Главные тезисы
- Солдаты РФ сознательно целились в жилище гражданских.
- Полиция уже задокументировала военные преступления окупантов.
Новая атака РФ на Запорожье — какие последствия
Как сообщает Национальная полиция Украины, 19 июня российские захватчики нанесли удары дронами по Запорожской области.
Кроме того, указано, что среди травмированных — 12 мужчин от 24 до 70 лет и 3 женщины в возрасте от 26 до 54 лет.
В НПУ также официально подтвердили, что на Новониколаевку российские оккупанты снова сбрасывали КАБы.
Из-за этих атак были ранены сразу трое мирных жителей в возрасте от 33 до 55 лет.
Полиция уже задокументировала все новейшие военные преступления армии РФ.
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