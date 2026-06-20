Авиация РФ бомбила Запорожье — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Запорожье — есть погибшие и раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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Военные РФ сбрасывают с самолетов бомбы на Запорожье. Предварительно 4 человека погибли, 6 пострадали.

Главные тезисы

  • В результате авиационной атаки военных РФ на Запорожье погибли 4 человека, 6 получили ранения.
  • В результате бомбардировок Запорожье погрязло в огне и повсеместных взрывах, объявлено местом вражеской атаки.

Россия бомбила Запорожье: 4 погибших и 6 раненых

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

В областном центре раздаются взрывы. Дым, который видят запорожцы — последствия вражеской атаки.

Впоследствии Федоров сообщил о двух погибших и пятерых раненых в результате авиационных атак.

Два человека погибли и по меньшей мере пять — ранены. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

В 18.16 Федоров сообщил, что, к сожалению, в Запорожье уже 4 погибших и шесть раненых.

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