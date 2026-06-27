12 человек получили ранения в Запорожье из-за ночного авиаудара РФ

Число раненых из-за ночной российской атаки по Запорожью возросло до 12 человек. Среди них – 13-летняя девочка и девятилетний мальчик.
Главные тезисы
- 12 человек получили ранения в результате ночного авиаудара РФ по Запорожью.
- Среди пострадавших 2 детей: девочка 13 лет и мальчик 9 лет.
РФ бомбила Запорожье: 12 раненых
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Он добавил, что в настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.
Позже количество пострадавших в результате ночной российской авиаатаки по Запорожье выросло до 12. Среди них — 6 мужчин, 3 женщины, а также 17-летний подросток, 13-летняя девочка и 9-летний мальчик.
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