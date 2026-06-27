12 человек получили ранения в Запорожье из-за ночного авиаудара РФ

Число раненых из-за ночной российской атаки по Запорожью возросло до 12 человек. Среди них – 13-летняя девочка и девятилетний мальчик.

РФ бомбила Запорожье: 12 раненых

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Уже десять раненых. За помощью врачей продолжают обращаться люди, пострадавшие в результате вражеской атаки на Запорожье. Медики уже оказали помощь пяти мужчинам, трем женщинам и двум детям — девочке 13 лет и девятилетнему мальчику. Поделиться

Он добавил, что в настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.

Позже количество пострадавших в результате ночной российской авиаатаки по Запорожье выросло до 12. Среди них — 6 мужчин, 3 женщины, а также 17-летний подросток, 13-летняя девочка и 9-летний мальчик.