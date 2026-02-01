12 людей загинули внаслідок удару Росії по автобусу на Дніпропетровщині
12 людей загинули внаслідок удару Росії по автобусу на Дніпропетровщині

Російський удар забрав життя ще 12 українців
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

1 лютого російські загарбники вдарили БПЛА по автобусу, що перевозив шахтарів на Дніпропетровщині. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 12 людей.

Головні тези:

  • Повітряна атака на регіон досі триває.
  • Точна кількість загиблих та поранених наразі невідома.

Російський удар забрав життя ще 12 українців

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, російські загарбники влучили БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств.

Ганжа офіційно підтвердив, що це сталося у Павлоградському районі.

За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали. Деталі зʼясовуємо. В області триває повітряна тривога. Подбайте про безпеку.

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа

Глава Дніпропетровської ОВА

Вранці Ганжа повідомив, що у Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік.

Він також додав, що загиблі лише нещодавно переїхали до оселі, яку агресор зруйнував цієї ночі.

Щирі співчуття рідним і близьким. Атака сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два — пошкоджені. Понівечена також легкова автівка.

