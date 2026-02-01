12 людей загинули внаслідок удару Росії по автобусу на Дніпропетровщині

1 лютого російські загарбники вдарили БПЛА по автобусу, що перевозив шахтарів на Дніпропетровщині. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 12 людей.
Головні тези:
- Повітряна атака на регіон досі триває.
- Точна кількість загиблих та поранених наразі невідома.
Російський удар забрав життя ще 12 українців
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, російські загарбники влучили БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств.
Ганжа офіційно підтвердив, що це сталося у Павлоградському районі.
Вранці Ганжа повідомив, що у Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік.
Він також додав, що загиблі лише нещодавно переїхали до оселі, яку агресор зруйнував цієї ночі.
