12 человек погибли в результате удара России по автобусу на Днепропетровщине
12 человек погибли в результате удара России по автобусу на Днепропетровщине

Российский удар унес жизни еще 12 украинцев
Источник:  Днепропетровская ОГА

1 февраля российские захватчики ударили БПЛА по автобусу, перевозившему шахтеров на Днепропетровщине. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 12 человек.

Главные тезисы

  • Воздушная атака на регион продолжается.
  • Точное количество погибших и раненых пока неизвестно.

Российский удар унес жизни еще 12 украинцев

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, российские захватчики попали БПЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий.

Ганжа официально подтвердил, что это произошло в Павлоградском районе.

По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Детали выясняем. В области продолжается воздушная тревога. Позаботьтесь о безопасности.

Александр Ганжа

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОВА

Утром Ганжа сообщил, что в Днепре из-за попадания вражеского БПЛА погибли два человека: женщина и мужчина.

Он также добавил, что погибшие только недавно переехали в дом, который агрессор разрушил этой ночью.

Искренние соболезнования родным и близким. Атака произошла ночью. Возник пожар, разрушен частный дом, еще два — повреждены. Поврежден также легковой автомобиль.

