140 мільярдів євро для України. Чи змінилася позиція ЄС після корупційного скандалу
Економіка
140 мільярдів євро для України. Чи змінилася позиція ЄС після корупційного скандалу

ЄС
Джерело:  Politico

Згідно з даними видання Politico, гучний корупційний скандал в Україні суттєво гальмує питання надання Києву 140 мільярдів євро із заморожених російських активів. Головна проблема полягає в тому, що власних коштів країні вистачить до квітня 2026 року.

Головні тези:

  • Деякі країни можуть використати скандал для проведення кампанії проти України.
  • Однак влада ЄС розуміє, що Україна знаходиться в скрутній ситуації, тому продовжить добиватися позитивного рішення.

Корупція створює для України ще більше проблем

Попри те, що абсолютна більшість міністрів фінансів ЄС під час останньої зустрічі погодилися підтримати репараційний кредит для Києва, команди Віктора Орбана та Роберта Фіцо можуть в подальшому використати скандал як привід для відхилення ініціативи.

Ба більше, інші держави можуть висунути жорсткі вимоги щодо використання коштів, адже будуть боятися, що їх просто розкрадуть.

Хоча викриття корупційної схеми в “Енергоатомі” вдарило по репутації України, її союзники поки зберігають стриманий оптимізм у питанні надання масштабного кредиту.

На переконання міністра фінансів Литви Кріступаса Вайтекунаса, станом на сьогодні альтернативних сценаріїв дій у Європи протсо немає.

Які у нас є інші варіанти? Україна — наш єдиний варіант. І вона бореться не лише за власну свободу та право обирати спосіб життя, але й за свободу Європи, — висловив він свою позицію з цього приводу.

З коментарем також виступив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Він звернув увагу на те, що військовий бюджет Києва вичерпується, а ціна бездіяльності надто висока.

