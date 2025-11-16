140 млрд евро для Украины. Изменилась ли позиция ЕС после коррупционного скандала

Согласно данным издания Politico, громкий коррупционный скандал в Украине существенно тормозит вопрос предоставления Киеву 140 миллиардов евро из замороженных российских активов. Главная проблема заключается в том, что собственных средств стране хватит до апреля 2026 года.
Главные тезисы
- Некоторые страны могут использовать скандал для проведения кампании против Украины.
- Однако власти ЕС понимают, что Украина находится в затруднительной ситуации, поэтому продолжат добиваться положительного решения.
Коррупция создает для Украины еще больше проблем
Несмотря на то, что абсолютное большинство министров финансов ЕС на последней встрече согласились поддержать репарационный кредит для Киева, команды Виктора Орбана и Роберта Фицо могут в дальнейшем использовать скандал как повод для отклонения инициативы.
Более того, другие государства могут выдвинуть жесткие требования для использования средств, ведь будут бояться, что их просто разворуют.
Хотя разоблачение коррупционной схемы в “Энергоатоме” ударило по репутации Украины, ее союзники пока сохраняют сдержанный оптимизм в вопросе предоставления масштабного кредита.
По убеждению министра финансов Литвы Криступаса Вайтекунаса, по состоянию на сегодняшний день альтернативных сценариев действий у Европы протсо нет.
С комментарием также выступил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.
Он обратил внимание на то, что военный бюджет Киева иссякает, а цена бездействия слишком высока.
