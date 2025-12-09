140 млрд євро для України. На заваді ЄС стала ще одна країна

Як вдалося дізнатися Politico, Японія відкинула план Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Таким чином Токіо зруйнував намагання Брюсселя отримати масштабнішу міжнародну підтримку.

Японія заблокувала важливе рішення щодо України

Згідно з даними журналістів, у межах зустрічі міністрів фінансів G7 Токіо чітко дало зрозуміти, що не може спрямувати близько 30 мільярдів доларів російських активів, заморожених на її території, для надання позики Україні.

Головна ціль офіційного Брюсселю, щоб країни Євросоюзу врешті досягли згоди щодо використання до 210 млрд євро заморожених російських активів — це має статися до 18 грудня.

Бельгія продовжує активно добиватися того, щоб до плану долучилися й інші держави G7.

Якщо цього не відбудеться, то вона буде єдиною країною, яка відповідатиме у разі, якщо Кремль намагатиметься повернути активи.

На переконання прем'єра Бельгії Барта Де Вевера, масштабніше участь союзників "Великої сімки" зменшила б загрозу жорсткої реакції з боку РФ.