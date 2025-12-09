140 млрд евро для Украины. Помехой для ЕС стала еще одна страна

Как удалось узнать Politico, Япония отбросила план Евросоюза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Таким образом, Токио разрушил попытки Брюсселя получить более масштабную международную поддержку.

Япония заблокировала важное решение по Украине

Согласно данным журналистов, в рамках встречи министров финансов G7 Токио четко дало понять, что не может направить около 30 миллиардов долларов российских активов, замороженных на его территории, для предоставления займа Украине.

Главная цель официального Брюсселя, чтобы страны Евросоюза наконец достигли согласия по использованию до 210 млрд евро замороженных российских активов — это должно произойти до 18 декабря.

Бельгия продолжает активно добиваться того, чтобы к плану присоединились и другие государства G7.

Если этого не произойдет, то она будет единственной страной, которая будет отвечать в случае, если Кремль постарается вернуть активы.

По убеждению премьера Бельгии Барта Де Вевера, более масштабное участие союзников "Большой семерки" уменьшило бы угрозу жесткой реакции со стороны РФ.