15-річний юнак загинув внаслідок удару Росії по Прилуках

19 травня в лікарні помер 15-річний хлопчик, який дістав поранення під час російської ракетної атаки на Прилуки Чернігівської області. Таким чином кількість загиблих у місті зросла до трьох.
Головні тези:
- Станом на зараз відомо про 23 поранених людей.
- Ще у шістьох цивільних — гостра реакція на стрес.
Удар Росії по Прилуках — зросла кількість загиблих та поранених
З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За словами Чауса, станом на зараз відомо про 23 поранених місцевих мешканців.
Окрім того, наголошується, що ще у шістьох цивільних — гостра реакція на стрес.
Очільник Чернігівської ОВА також офіційно підтвердив, що зафіксовано багато руйнувань у місті.
Що важливо розуміти, 19 травня російські загарбники завдали удару по Прилуках балістичною ракетою.
