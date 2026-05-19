15-річний юнак загинув внаслідок удару Росії по Прилуках
В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
19 травня в лікарні помер 15-річний хлопчик, який дістав поранення під час російської ракетної атаки на Прилуки Чернігівської області. Таким чином кількість загиблих у місті зросла до трьох.

Головні тези:

  • Станом на зараз відомо про 23 поранених людей. 
  • Ще у шістьох цивільних — гостра реакція на стрес. 

Удар Росії по Прилуках — зросла кількість загиблих та поранених

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Ракетний удар по Прилуках забрав життя вже трьох людей. У лікарні помер поранений хлопець. Медики довго боролися за життя дитини — йому було 15 років — але, на жаль, врятувати хлопця не вдалося. Мої співчуття родинам.

В'ячеслав Чаус

Очільник Чернігівської ОВА

За словами Чауса, станом на зараз відомо про 23 поранених місцевих мешканців.

Окрім того, наголошується, що ще у шістьох цивільних — гостра реакція на стрес.

Очільник Чернігівської ОВА також офіційно підтвердив, що зафіксовано багато руйнувань у місті.

Пошкоджені підприємства, торгівельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, багатоповерхівки й приватні оселі, три десятки автівок, — наголосив В'ячеслав Чаус.

Що важливо розуміти, 19 травня російські загарбники завдали удару по Прилуках балістичною ракетою.

