15-летний юноша погиб в результате удара России по Прилукам
Вячеслав Чаус / Черниговская ОВА
Удар России по Прилукам – возросло количество погибших и раненых
19 мая в больнице умер 15-летний мальчик, который получил ранения во время российской ракетной атаки на Прилуки Черниговской области. Таким образом, количество погибших в городе возросло до трех.

Главные тезисы

  • По состоянию на данный момент известно о 23 раненых людях.
  • Еще у шести гражданских — острая реакция на стресс.

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

Ракетный удар по Прилукам унес жизни уже трех человек. В больнице умер раненый парень. Медики долго боролись за жизнь ребенка — ему было 15 лет — но, к сожалению, спасти парня не удалось. Мои соболезнования семьям.

Вячеслав Чаус

Глава Черниговской ОВА

По словам Чауса, по состоянию на данный момент известно о 23 раненых местных жителях.

Кроме того, указано, что еще у шести гражданских — острая реакция на стресс.

Глава Черниговской ОВА также официально подтвердил, что зафиксировано много разрушений в городе.

Повреждены предприятия, торговые центры, магазины, аптеки, учебные заведения, многоэтажки и частные дома, три десятка автомобилей, — отметил Вячеслав Чаус.

Что важно понимать, 19 мая российские захватчики нанесли удар по Прилукам баллистической ракетой.

