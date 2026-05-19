15-летний юноша погиб в результате удара России по Прилукам

19 мая в больнице умер 15-летний мальчик, который получил ранения во время российской ракетной атаки на Прилуки Черниговской области. Таким образом, количество погибших в городе возросло до трех.

Удар России по Прилукам — возросло количество погибших и раненых

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

Ракетный удар по Прилукам унес жизни уже трех человек. В больнице умер раненый парень. Медики долго боролись за жизнь ребенка — ему было 15 лет — но, к сожалению, спасти парня не удалось. Мои соболезнования семьям. Вячеслав Чаус Глава Черниговской ОВА

По словам Чауса, по состоянию на данный момент известно о 23 раненых местных жителях.

Кроме того, указано, что еще у шести гражданских — острая реакция на стресс.

Глава Черниговской ОВА также официально подтвердил, что зафиксировано много разрушений в городе.

Повреждены предприятия, торговые центры, магазины, аптеки, учебные заведения, многоэтажки и частные дома, три десятка автомобилей, — отметил Вячеслав Чаус.

Что важно понимать, 19 мая российские захватчики нанесли удар по Прилукам баллистической ракетой.