15-летний юноша погиб в результате удара России по Прилукам

19 мая в больнице умер 15-летний мальчик, который получил ранения во время российской ракетной атаки на Прилуки Черниговской области. Таким образом, количество погибших в городе возросло до трех.
Главные тезисы
- По состоянию на данный момент известно о 23 раненых людях.
- Еще у шести гражданских — острая реакция на стресс.
Удар России по Прилукам — возросло количество погибших и раненых
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.
По словам Чауса, по состоянию на данный момент известно о 23 раненых местных жителях.
Кроме того, указано, что еще у шести гражданских — острая реакция на стресс.
Глава Черниговской ОВА также официально подтвердил, что зафиксировано много разрушений в городе.
Что важно понимать, 19 мая российские захватчики нанесли удар по Прилукам баллистической ракетой.
