16 років тому Росія вторглася до Грузії. Що про це говорять грузинські легіонери у лавах ЗСУ

Цими днями весь світ згадує безпрецедентний акт агресії РФ проти Грузії, який відбувся 7 серпня 2008 року. Редакція Online. UA розповідає, як ставляться до цієї війни грузинські добровольці, які наразі воюють у Силах оборони України проти Росії.

Дата вторгнення РФ в Грузію: 7 чи 8 серпня?

Дата вторгнення Росії до Грузії досі є суперечливою. Багато хто, включно з грузинським урядом, відзначають річницю початку війни 8 серпня. Опозиційні діячі та велика частина міжнародної спільноти вважають днем пам'яті 7 серпня.

Повномасштабна війна спалахнула після кількох днів загострення і сутичок у регіоні та місяців напруженості навколо підтримуваних Росією сепаратистських територій — Південної Осетії та Абхазії. Поширити

Вона виникла внаслідок років політичної відчуженості між грузинами й осетинами та історичних образ, які сягають століть.

У короткій війні, яка тривала близько п'яти днів, загинули понад 200 солдатів і понад 300 мирних жителів, а тисячі були змушені покинути свої домівки. Після війни Росія офіційно визнала Абхазію та Південну Осетію «незалежними державами» та значно розширила свою військову присутність на обох територіях. Поширити

Існує певна плутанина щодо дати початку серпневої війни 2008 року, — писав Давид Баташвілі, аналітик Грузинського фонду стратегічних і міжнародних досліджень, у статті 2018 року. Люди схильні називати 7 серпня та 8 серпня взаємозамінними, ніби між цими двома датами немає різниці.

Насправді, писав Баташвілі, дата 8 серпня базується на «російській брехні», що Москва атакувала лише у відповідь на обстріл Грузією Цхінвалі.

Для деяких грузин згадувати 8 серпня як день початку війни слідом за Москвою є неймовірною дурною легковажністю. Поширити

Наратив про 7 серпня, який звинувачує Росію у розв’язанні війни, почав пускати коріння. У 2020 році тодішній прем’єр-міністр Георгій Гахарія порушив традицію «Грузинської мрії» і відзначив річницю 7 серпня.

У перший рік перебування на посаді президента Саломе Зурабішвілі, у 2019 році, вона відзначала річницю 8 серпня. Але наступного року вона змінила річницю після суперечки під час її виборчої кампанії 2018 року на підтримку ідеї про те, що Грузія почала бойові дії.

США теж змінили підхід. У той час як попередні заяви про вшанування пам’яті публікувалися 8 серпня, з 2020 року Вашингтон відзначав річницю 7 серпня. На прохання пояснити цю зміну речник посольства США в Тбілісі сказав:

Посольство, народ Грузії і міжнародне співтовариство визнають 7 серпня початком повномасштабної військової агресії Росії проти Грузії». (ЄС, зі свого боку, роками відзначає дату 7 серпня.)

Війна почалася для мене в 14 років

Мамука Мамулашвілі вже понад 30 років воює з Росією. Засновник “Грузинського легіону” розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну.

Я брав участь у війні з 14 років. Фізично я був готовий, але не знаю, чи ментально. Мені важко було усвідомити, що це серйозно. Зрозумів це тільки коли потрапив у полон, а не у самих бойових діях. Для дитини — це складний переломний момент. Я подорослішав значно раніше за інших підлітків. Поширити

У полоні до мене ставилися, як до інших солдат, не як до дитини. Одного разу “Червоний Хрест” перевів мене на день чи на два в абхазьку родину, яка нормально до мене ставилася. Проте у таборі військовополонених було досить складно. Мамука Мамулашвілі Командир “Грузинського легіону”

Думаю, що після полону я став рішучішим. І я замислився, чому Росія постійно з нами воює. Після Абхазії я довго готувався до війни. Я знав, що наша земля окупована, і рано чи пізно це повториться.

Грузія повинна готуватися до нового вторгнення Росії

Як заявив воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA, усім грузинам варто усвідомити, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

На переконання воїна Міжнародного легіону ГУР, у його країни буде 3 роки максимум, щоб все з нуля відбудувати і підготуватися до наступу російських загарбників. Поширити

Грузії треба запам'ятати, що пропаганда зараз і проросійський уряд говорять: “Ви що, війну хочете? Дивіться що відбувається в Україні. Таке хочете?” Я буду прямо говорити — мені краще війна без кінця, ніж жити в рабстві і “мирно” з Росією. Наша історія — завжди війна. Ніколи не було навіть 20 років миру в Грузії останні 4000 років. Але ми завжди воювали за свободу. І треба це запам'ятати Грузії. Ратті “Вікінг” Бурдулі Воїн Міжнародного легіону ГУР

Росія для мене ворог

Міро Ванадзе — професійний боєць ММА із Грузії. Він прожив три роки у Дніпрі, потім у Києві. А 24 лютого 2022 року ухвалив рішення захищати свою другу Батьківщину.

Для нього Росія давно є ворогом. Сьогодні Міро в Україні у складі «Грузинського національного легіону» воює за спільне майбутнє цивілізованого світу проти країни-агресорки.

Усю агресію, окупацію та військові злочини Росії ми відчули на собі. Я втратив близьких до Абхазії, втратив брата. Коли війна тривала понад рік, понад 40 людей із нашого загону загинули. Я не професійний військовий. Я професійний боєць ММА. Тоді я не мав можливості й часу вивчати військову справу. Але я робив усе можливе. Допомагав чим міг і продовжую допомагати зараз. Я продовжую із цим боротися. Міро Ванадзе Воїн “Грузинського легіону”

Міро згадав жахливий день 7 серпня 2008 року, коли Росія вторглася у його рідну Грузію.

Цього дня, 7 серпня 2008 року, російська імперіалістична армія перетнула міжнародно визнані кордони Грузії всупереч міжнародному праву та почала неспровоковану війну проти сусідньої суверенної держави за допомогою сепаратистів, після чого сьогодні понад 20% міжнародно визнаних кордонів Грузії окуповані. Поширити

За словами Міро, грузини та українці — братні народи, які століттями страждають від дій одного спільного ворога, Росії.