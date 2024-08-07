16 років тому Росія вторглася до Грузії. Що про це говорять грузинські легіонери у лавах ЗСУ

Цими днями весь світ згадує безпрецедентний акт агресії РФ проти Грузії, який відбувся 7 серпня 2008 року. Редакція Online. UA розповідає, як ставляться до цієї війни грузинські добровольці, які наразі воюють у Силах оборони України проти Росії.
Головні тези:
- Дата вторгнення Росії в Грузію, 7 або 8 серпня, є предметом суперечок та розбіжностей у поглядах.
- Коротка війна 2008 року призвела до значних людських втрат та окупації певних територій Грузії Росією.
- Ветерани війни наголошують на необхідності готуватися до можливого нового вторгнення Росії, щоб захистити суверенітет Грузії.
- Грузини вважають Росію ворогом та спільно з українцями виступають проти агресії.
- Учасники грузинського легіону в Україні діляться своїми драматичними спогадами та позиціонуванням у боротьбі проти спільного ворога — Росії.
Дата вторгнення РФ в Грузію: 7 чи 8 серпня?
Дата вторгнення Росії до Грузії досі є суперечливою. Багато хто, включно з грузинським урядом, відзначають річницю початку війни 8 серпня. Опозиційні діячі та велика частина міжнародної спільноти вважають днем пам'яті 7 серпня.
Вона виникла внаслідок років політичної відчуженості між грузинами й осетинами та історичних образ, які сягають століть.
Існує певна плутанина щодо дати початку серпневої війни 2008 року, — писав Давид Баташвілі, аналітик Грузинського фонду стратегічних і міжнародних досліджень, у статті 2018 року. Люди схильні називати 7 серпня та 8 серпня взаємозамінними, ніби між цими двома датами немає різниці.
Насправді, писав Баташвілі, дата 8 серпня базується на «російській брехні», що Москва атакувала лише у відповідь на обстріл Грузією Цхінвалі.
Наратив про 7 серпня, який звинувачує Росію у розв’язанні війни, почав пускати коріння. У 2020 році тодішній прем’єр-міністр Георгій Гахарія порушив традицію «Грузинської мрії» і відзначив річницю 7 серпня.
У перший рік перебування на посаді президента Саломе Зурабішвілі, у 2019 році, вона відзначала річницю 8 серпня. Але наступного року вона змінила річницю після суперечки під час її виборчої кампанії 2018 року на підтримку ідеї про те, що Грузія почала бойові дії.
США теж змінили підхід. У той час як попередні заяви про вшанування пам’яті публікувалися 8 серпня, з 2020 року Вашингтон відзначав річницю 7 серпня. На прохання пояснити цю зміну речник посольства США в Тбілісі сказав:
Посольство, народ Грузії і міжнародне співтовариство визнають 7 серпня початком повномасштабної військової агресії Росії проти Грузії». (ЄС, зі свого боку, роками відзначає дату 7 серпня.)
Війна почалася для мене в 14 років
Мамука Мамулашвілі вже понад 30 років воює з Росією. Засновник “Грузинського легіону” розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну.
Думаю, що після полону я став рішучішим. І я замислився, чому Росія постійно з нами воює. Після Абхазії я довго готувався до війни. Я знав, що наша земля окупована, і рано чи пізно це повториться.
Грузія повинна готуватися до нового вторгнення Росії
Як заявив воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA, усім грузинам варто усвідомити, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.
Росія для мене ворог
Міро Ванадзе — професійний боєць ММА із Грузії. Він прожив три роки у Дніпрі, потім у Києві. А 24 лютого 2022 року ухвалив рішення захищати свою другу Батьківщину.
Для нього Росія давно є ворогом. Сьогодні Міро в Україні у складі «Грузинського національного легіону» воює за спільне майбутнє цивілізованого світу проти країни-агресорки.
Міро згадав жахливий день 7 серпня 2008 року, коли Росія вторглася у його рідну Грузію.
За словами Міро, грузини та українці — братні народи, які століттями страждають від дій одного спільного ворога, Росії.
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