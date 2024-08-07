16 лет назад Россия вторглась в Грузию. Что об этом говорят грузинские легионеры в рядах ВСУ

Этими днями весь мир вспоминает беспрецедентный акт агрессии РФ против Грузии, состоявшийся 7 августа 2008 года. Редакция Online. UA рассказывает, как относятся к этой войне грузинские добровольцы, воюющие в Силах обороны Украины против России.
Главные тезисы
- Грузинские легионеры в рядах ВСУ делятся воспоминаниями о войне России в Грузии.
- Грузинские добровольцы, воюющие за Украину, видят в России врага и призывают к борьбе за свободу и защите суверенитета Грузии
- Mиро Ванадзе и другие члены грузинского легиона в рядах ВСУ делятся своими историями и ужасными воспоминаниями о вторжении России в Грузию в 2008 году.
Дата вторжения РФ в Грузию: 7 или 8 августа?
Дата вторжения России в Грузию до сих пор противоречива. Многие, включая грузинское правительство, отмечают годовщину начала войны 8 августа. Оппозиционные деятели и большинство международного сообщества считают днем памяти 7 августа.
Она возникла в результате лет политической отчужденности между грузинами и осетинами и исторических образов, уходящих в века.
Существует определенная неразбериха о дате начала августовской войны 2008 года, — писал Давид Баташвили, аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований, в статье 2018 года. Люди склонны называть 7 августа и 8 августа взаимозаменяемыми, будто между этими двумя датами нет разницы.
На самом деле, писал Баташвили, дата 8 августа базируется на «российской лжи», которую Москва атаковала лишь в ответ на обстрел Грузией Цхинвали.
Нарратив о 7 августа, обвиняющий Россию в развязывании войны, начал пускать корни. В 2020 году тогдашний премьер-министр Георгий Гахария нарушил традицию "Грузинской мечты" и отметил годовщину 7 августа.
В первый год пребывания в должности президента Саломе Зурабишвили, в 2019 году, она отмечала годовщину 8 августа. Но в следующем году она сменила годовщину после спора во время ее избирательной кампании 2018 в поддержку идеи о том, что Грузия начала боевые действия.
США тоже изменили подход. В то время как предыдущие заявления о почитании памяти публиковались 8 августа, с 2020 года Вашингтон отмечал годовщину 7 августа. По просьбе объяснить это изменение представитель посольства США в Тбилиси сказал:
Посольство, народ Грузии и международное сообщество признают 7 августа началом полномасштабной военной агрессии России против Грузии». (ЕС, со своей стороны, годами отмечает дату 7 августа.)
Война началась для меня в 14 лет
Мамука Мамулашвили уже более 30 лет воюет с Россией. Основатель "Грузинского легиона" рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину.
Думаю, что после плена я стал более решительным. И я задумался, почему Россия постоянно воюет с нами. После Абхазии я долго готовился к войне. Я знал, что наша земля оккупирована и рано или поздно это повторится.
Грузия должна готовиться к новому вторжению России
Как заявил воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA, всем грузинам следует осознать, что Россия снова начнет вторжение в их страну, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.
Россия для меня враг
Миро Ванадзе — профессиональный боец ММА из Грузии. Он прожил три года в Днепре, затем в Киеве. А 24 февраля 2022 принял решение защищать свою вторую Родину.
Для него Россия давно враг. Сегодня Миро в Украине в составе «Грузинского национального легиона» воюет за будущее цивилизованного мира против страны-агрессорки.
Миро вспомнил ужасный день 7 августа 2008, когда Россия вторглась в его родную Грузию.
По словам Миро, грузины и украинцы — братские народы, столетиями страдающие действиями одного общего врага, России.
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