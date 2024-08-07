16 лет назад Россия вторглась в Грузию. Что об этом говорят грузинские легионеры в рядах ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

16 лет назад Россия вторглась в Грузию. Что об этом говорят грузинские легионеры в рядах ВСУ

война РФ в Грузии
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Источник:  online.ua

Этими днями весь мир вспоминает беспрецедентный акт агрессии РФ против Грузии, состоявшийся 7 августа 2008 года. Редакция Online. UA рассказывает, как относятся к этой войне грузинские добровольцы, воюющие в Силах обороны Украины против России.

Главные тезисы

  • Грузинские легионеры в рядах ВСУ делятся воспоминаниями о войне России в Грузии.
  • Грузинские добровольцы, воюющие за Украину, видят в России врага и призывают к борьбе за свободу и защите суверенитета Грузии
  • Mиро Ванадзе и другие члены грузинского легиона в рядах ВСУ делятся своими историями и ужасными воспоминаниями о вторжении России в Грузию в 2008 году.

Дата вторжения РФ в Грузию: 7 или 8 августа?

Дата вторжения России в Грузию до сих пор противоречива. Многие, включая грузинское правительство, отмечают годовщину начала войны 8 августа. Оппозиционные деятели и большинство международного сообщества считают днем памяти 7 августа.

Полномасштабная война разразилась после нескольких дней обострения и столкновений в регионе и месяцев напряженности вокруг поддерживаемых Россией сепаратистских территорий — Южной Осетии и Абхазии.

Она возникла в результате лет политической отчужденности между грузинами и осетинами и исторических образов, уходящих в века.

В короткой войне, продолжавшейся около пяти дней, погибли более 200 солдат и более 300 мирных жителей, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома. После войны Россия официально признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и значительно расширила свое военное присутствие на обеих территориях.

Существует определенная неразбериха о дате начала августовской войны 2008 года, — писал Давид Баташвили, аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований, в статье 2018 года. Люди склонны называть 7 августа и 8 августа взаимозаменяемыми, будто между этими двумя датами нет разницы.

На самом деле, писал Баташвили, дата 8 августа базируется на «российской лжи», которую Москва атаковала лишь в ответ на обстрел Грузией Цхинвали.

Для некоторых грузин вспоминать 8 августа как день начала войны вслед за Москвой является невероятным глупым легкомыслием.

Нарратив о 7 августа, обвиняющий Россию в развязывании войны, начал пускать корни. В 2020 году тогдашний премьер-министр Георгий Гахария нарушил традицию "Грузинской мечты" и отметил годовщину 7 августа.

В первый год пребывания в должности президента Саломе Зурабишвили, в 2019 году, она отмечала годовщину 8 августа. Но в следующем году она сменила годовщину после спора во время ее избирательной кампании 2018 в поддержку идеи о том, что Грузия начала боевые действия.

США тоже изменили подход. В то время как предыдущие заявления о почитании памяти публиковались 8 августа, с 2020 года Вашингтон отмечал годовщину 7 августа. По просьбе объяснить это изменение представитель посольства США в Тбилиси сказал:

Посольство, народ Грузии и международное сообщество признают 7 августа началом полномасштабной военной агрессии России против Грузии». (ЕС, со своей стороны, годами отмечает дату 7 августа.)

Война началась для меня в 14 лет

Мамука Мамулашвили уже более 30 лет воюет с Россией. Основатель "Грузинского легиона" рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину.

Я участвовал в войне с 14 лет. Физически я был готов, но не знаю, ментально ли. Мне трудно было понять, что это серьезно. Понял это только когда попал в плен, а не в боевых действиях. Для ребенка — это сложный переломный момент. Я повзрослел гораздо раньше других подростков.

В плену ко мне относились, как к другим солдатам, не как к ребенку. Однажды "Красный Крест" перевел меня на день или на два в абхазскую семью, которая нормально ко мне относилась. Однако в лагере военнопленных было достаточно сложно.

Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили

Командир "Грузинского легиона"

Думаю, что после плена я стал более решительным. И я задумался, почему Россия постоянно воюет с нами. После Абхазии я долго готовился к войне. Я знал, что наша земля оккупирована и рано или поздно это повторится.

Грузия должна готовиться к новому вторжению России

Как заявил воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA, всем грузинам следует осознать, что Россия снова начнет вторжение в их страну, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.

По мнению воина Международного легиона ГУР, у его страны будет 3 года максимум, чтобы все с нуля отстроить и подготовиться к наступлению российских захватчиков.

Грузии нужно запомнить, что пропаганда сейчас и пророссийское правительство говорят: Вы что, войну хотите? Смотрите, что происходит в Украине. Такое хотите? Я буду прямо говорить — мне лучше война без конца, чем жить в рабстве и мирно с Россией. Наша история всегда война. Никогда не было даже 20 лет мира в Грузии в последние 4000 лет. Но мы всегда воевали за свободу. И нужно это запомнить Грузии.

Ратти "Викинг" Бурдули

Ратти "Викинг" Бурдули

Воин Международного легиона ГУР

Россия для меня враг

Миро Ванадзе — профессиональный боец ММА из Грузии. Он прожил три года в Днепре, затем в Киеве. А 24 февраля 2022 принял решение защищать свою вторую Родину.

Для него Россия давно враг. Сегодня Миро в Украине в составе «Грузинского национального легиона» воюет за будущее цивилизованного мира против страны-агрессорки.

Всю агрессию, оккупацию и военные преступления России мы ощутили на себе. Я потерял близких к Абхазии, потерял брата. Когда война продолжалась больше года, более 40 человек из нашего отряда погибли. Я не профессиональный военный. Я профессиональный боец ММА. Тогда у меня не было возможности и времени изучать военное дело. Но я делал все возможное. Помогал чем мог и продолжаю помогать сейчас. Я продолжаю с этим бороться.

Миро Ванаде

Миро Ванаде

Воин "Грузинского легиона"

Миро вспомнил ужасный день 7 августа 2008, когда Россия вторглась в его родную Грузию.

В этот день, 7 августа 2008 года, российская империалистическая армия пересекла международно признанные границы Грузии вопреки международному праву и начала неспровоцированную войну против соседнего суверенного государства с помощью сепаратистов, после чего сегодня более 20% международно признанных границ Грузии оккупированы.

По словам Миро, грузины и украинцы — братские народы, столетиями страдающие действиями одного общего врага, России.

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