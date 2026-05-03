2 людей загинули та 5 постраждали внаслідок ударів Росії по Одещині

Протягом минулої ночі російські загарбники продовжували тероризувати Одеську область. Згідно з останніми даними, ворожі атаки забрали життя двох мирних мешканців регіону, ще 5 цивільних були поранені.
Головні тези:
- Ворог знову пошкодив споруди та обладнання портової інфраструктури.
- В Одесі минулося без жертв і потерпілих.
Атака РФ на Одеську область — які наслідки
За словами Кіпера, в Одеському районі підтверджено влучання російських ударних дронів у три житлових будинки, ще два пошкоджено.
Окрім того, ворог поцілив у споруди та обладнання портової інфраструктури.
На місці російських ударів спалахнули пожежі — рятувальники уже встигли приборкати вогонь.
За словами глави Одеської МВА Сергія Лисака, для Одеси ця ніч минула без загроз, попри те, що лунала повітряна тривога:
