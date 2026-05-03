2 людей загинули та 5 постраждали внаслідок ударів Росії по Одещині

Протягом минулої ночі російські загарбники продовжували тероризувати Одеську область. Згідно з останніми даними, ворожі атаки забрали життя двох мирних мешканців регіону, ще 5 цивільних були поранені.

Атака РФ на Одеську область — які наслідки

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, двоє людей загинуло, ще пʼятеро постраждало. Щирі співчуття рідним та близьким. Олег Кіпер Очільник Одеської ОВА

За словами Кіпера, в Одеському районі підтверджено влучання російських ударних дронів у три житлових будинки, ще два пошкоджено.

Окрім того, ворог поцілив у споруди та обладнання портової інфраструктури.

На місці російських ударів спалахнули пожежі — рятувальники уже встигли приборкати вогонь.

Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини, — наголосив Олег Кіпер.

За словами глави Одеської МВА Сергія Лисака, для Одеси ця ніч минула без загроз, попри те, що лунала повітряна тривога: