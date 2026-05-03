2 человека погибли и 5 пострадали в результате ударов России по Одесщине

В минувшую ночь российские захватчики продолжали терроризировать Одесскую область. Согласно последним данным, вражеские атаки унесли жизни двух мирных жителей региона, еще 5 гражданских были ранены.
Главные тезисы
- Враг снова повредил постройки и оборудование портовой инфраструктуры.
- В Одессе обошлось без жертв и пострадавших.
Атака РФ на Одесскую область — какие последствия
По словам Кипера, в Одесском районе подтверждены попадания российских ударных дронов в три жилых дома, еще два повреждены.
Кроме того, враг попал в сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.
На месте российских ударов вспыхнули пожары — спасатели уже успели потушить огонь.
По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака, для Одессы эта ночь прошла без угроз, несмотря на то, что звучала воздушная тревога:
